Powoli zaczynam kompletować jesienno-zimową garderobę. Pewnie pomyślisz, że to zdecydowanie za wcześnie, ale teraz bez problemu kupię rzeczy, które mi się najbardziej podobają.

Hity redakcji na sierpień! Na co warto zwrócić uwagę w tym miesiącu?

Uzależniający szyprowo-orientalny zapach, na który składają się nuty szafranu, czarnej róży i czarnych trufli. Wanilia, paczula, drewno agarowe i mech drzewny łagodzą intensywność pierwszego wrażenia, czyniąc zapach niezwykle zmysłowym i uwodzicielskim.

Ta plisowana sukienka wpadła mi w oko kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz zdecydowałam się na jej zakup. Jest luźna, więc mogę ją nosić nawet w czasie największych upałów. Jesienią mam zamiar nosić ją z kozakami za kolano i grubym swetrem oversize.

Zara nie zwalnia tempa! Kolejna sukienka stała się hitem sprzedażowym. Kosztuje 139 zł!

Kremu z wysokim filtrem używam nawet w czasie jesienno-zimowych miesięcy. Niestety często zapominamy, że promieniowanie słoneczne przyspiesza starzenie skóry, zwiększa zagrożenie raka skóry i powoduje powstawanie przebarwień.

Kosmetyku Obagi używam od dawna i uważam, że to jeden z najlepszych kremów z filtrem. Ma bardzo lekką konsystencję, delikatnie matuje skórę i jest idealny pod makijaż.