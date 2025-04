Już od dawna w mojej kosmetyczce znajduje się więcej produktów do pielęgnacji niż do makijażu (prawo wieku). Październikowy TOP 5 to właściwie idealnie odzwierciedlenie mojego obecnego podejścia do dbania o siebie.

Te dwa produkty do makijażu to odżywcza i jednocześnie koloryzująca pomadka i rozświetlający bronzer (niektórzy nie mogą żyć bez tuszu do rzęs, a ja bez czegokolwiek na policzki). Z kategorii „pielęgnacja" pojawi się łagodzący tonik, krem z witaminą C i płyn micelarny z biosurfaktyną z rzepaku. Brzmi tajemniczo? Już wyjaśniam!

Pomadka Fresh, cena 109 zł



Nie spodziewałam się, że jakakolwiek pomadka pojawi się w moim zestawieniu. Tym bardziej, że nigdy nie byłam fanką tych koloryzująco-odżywczych.

Fresh to amerykańska marka, która powstała na początku lat 90. ale do Polski wkroczyła dopiero kilka miesięcy temu. Pierwszy rzut oka na jej kosmetyki i wiem, że chcę ich spróbować! Są minimalistyczne, z jasno określonym na opakowaniu działaniem i zastosowaniem. Traf chciał, że jednym z pierwszych produktów, które testowałam była właśnie pomadka.

Dostępna jest w 14 odcieniach (ja wybrałam kolor Icon) i w wersji przeźroczystej. Świetnie odżywia usta i sprawia, że stają się sprężyste m.in. dzięki olejkowi z czarnej porzeczki i jojoba. Poza tym ma ciężkie, metalowe i zakręcane opakowanie - aż chce się jej używać!

Rozświetlacz Affect, cena 39 zł

Affect to polska marka w ofercie której znajdziecie pełną gamę kosmetyków kolorowych. Sama się sobie dziwię, że trafiłam na nią tak późno! Pierwszym produktem, który testowałam, był rozświetlacz. Od razu się w nim zakochałam!

Ma przyjemną, miękką, kremową konsystencję i dodaje skórze blasku już za jednym pociągnięciem pędzla. Co prawda, przypisałabym go do kategorii bronzerów, bo ma dość intensywny kolor, ale to tylko szczegół.

Krem C-flush Dottore, cena 169 zł za 50 ml

Bardzo się z tym kremem polubiłam. Jego odżywczo-przeciwzmarszczkowa a przy tym lekka formuła, idealnie nadaje się na co dzień pod makijaż (na wieczór potrzebuję silniej skoncentrowanych kosmetyków o gęstszych konsystencjach).

Krem zawiera witaminę C, występująca w postaci stabilnego glukozydu askrobylu, dzięki czemu działa rewitalizująco, poprawia i wyrównuje koloryt skóry a także chroni przed destrukcyjnym działaniem czynników starzeniowych.

Skład: aqua, decyl cocoate, glycerin, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, polyglyceryl-3 methylglucoside, maltooligosyl glucoside/hydrogenated starch hydrolysate, persea gratissima oil, glyceryl stearate SE, cetearyl alcohol, ascorbyl glucoside, butyrospermum parkii, ectoin, caprylic/capric triglyceride, xanthan gum,potassium cocoyl hydrolyzed rice protein, tocopherol, tetrasodium glutamate diacetate, benzyl alkohol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, dehydroacetic acid, sorbitan caprylate, sodium cocoyl amino acids, potassium hydroxide, tocopheryl acetate, parfum, sodium citrate, citric acid

Łagodząca mgiełka do twarzy Pure by Clochee, cena 34,99 zł za 200 ml

Pure by Clochee to młodsza siostra znanej wszystkim marki Clochee. Jednym z moich ulubionych produktów z tej linii jest łagodna mgiełka do twarzy oparta na hydrolacie lawendowym, ekstrakcie z lnu i pantenolu.

Mgiełka doskonale odświeża i tonizuje, przywracając skórze właściwe pH. Co więcej, świetnie nawilża, koi, „wycisza" i łagodzi zaczerwienienia skóry. Niezastąpiona rano i wieczorem.

Płyn micelarny do demakijażu Only Bio, cena 39,90 zł za 250 ml

Ten płyn to hit przede wszystkim przez obecność w składzie naturalnej biosurfaktyny z rzepaku (wytworzonej przez mikroorganizmy w procesie fermentacji substancji powierzchniowo-czynnej), która ma właściwości myjące.

Świetnie usuwa makijaż mimo swojej łagodnej formuły - delikatny olej z rzepaku zatrzymuje wilgoć i uelastycznia naskórek. Nie zawiera barwników mogących wywołać podrażnienia i alergie. Jest testowany dermatologicznie, biodegradowalny i do tego wegański.

Skład: Aqua, Polyglyceryl-4 Laurate/Sebacate, Polyglyceryl-6 Caprylate/Caprate, Propanediol, Coco-Glucoside, Glycerin, Sodium Surfactine, Canola Oil, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid.

