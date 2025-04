W zestawieniu na ten miesiąc znajdziecie m.in. jedną zaskakującą nowość, tańszy zamiennik dla mojego ulubionego tuszu oraz kosmetyk, dla którego porzuciłam dotychczasowy ulubiony w tej kategorii.

Reklama

Tusz do rzęs Bold Lacquer Length & Volume Revlon, cena 59,99 zł

Od tuszu wymagam, żeby był ekstremalnie czarny, podkręcał rzęsy i nie osypywał się w ciągu dnia. Ta maskara spełnia wszystkie moje wymagania. Świetna alternatywa dla mojego dotychczasowego faworyta.

Żel do brwi Misslyn, cena 24,99 zł

Do tej pory używałam żelu do brwi jednej z polskich marek. Nie należał on do moich kosmetycznych hitów, ale też na nic lepszego nie mogłam trafić. Ten żel jest idealny i myślę, że na długo zagości w mojej kosmetyczce. Kosmetyk dodaje blasku i pięknie wyrównuje kształt brwi. Mam kolor 03 (brązowy), który mimo dosyć ciemnego koloru sprawdza się fantastycznie!

Transparentny puder utrwalający Janssen Cosmetics, cena 62 zł

Najlepszy puder do twarzy jaki miałam okazję wypróbować. Jest transparentny, a to dla mnie bardzo ważne, ponieważ nie lubię kolorowych pudrów. Potrafi utrzymać makijaż w nienaruszonym stanie przez dobrych kilkanaście godzin i co najważniejsze sprawia, że cera nie błyszczy się w ciągu dnia. Ma tylko jedną wadę - opakowanie. Na rynku dostępne są jednak specjalne pojemniczki, do których można przesypać sypki puder i nosić w torebce.

Serum do twarzy Instant Comeback Benefit, cena 199 zł

Serum idealne dla kobiet 30+. Świetnie nawilża i rozświetla skórę, zwęża pory oraz sprawia, że staje się widocznie jędrniejsza! Do tego doskonale nadaje się pod makijaż - powiedziałabym nawet, że przedłuża jego trwałość.

Balsam do ciała w spray'u Vaseline, cena 24,99 zł

Tego jeszcze nie było! Balsam w spray'u do ciała, który nie dość, że błyskawicznie się aplikuje to jeszcze z niesamowitą szybkością się wchłania! Właściwie zaraz po użyciu można założyć ubranie. Świetne rozwiązanie dla kobiet, którym wiecznie brakuje czasu. No i ten czekoladowy zapach (do wyboru jest jeszcze naturalny i aloesowy).

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kosmetyki idealne na jesień!

Idealny makijaż do szkoły? To proste!

35 kultowych kosmetyków