3 z 5

Olejek antycellulitowy do ciała Nuxe, cena 99 zł

Zawsze od połowy lutego zaczynam intensywne przygotowywanie skóry do lata. Balsamy i olejki antycellulitowe to od tej pory codzienny element pielęgnacji. Ten od marki Nuxe jest genialny - szybko się wchłania, ładnie pachnie i idealnie nadaje się do masażu. I co najważniejsze, działa!