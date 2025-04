1 z 5

Balsam Instant Help Evree, cena 19,90 zł za 400 ml

Mam bardzo suchą skórę i właściwie do tej pory jeszcze nie trafiłam na produkt, który by stale ją nawilżył. Podkreślam stale, bo oczywiście mam swoje ulubione kosmetyki, które spełniają swoje obietnice przez kilka godzin. Najnowszy balsam od marki Evree jest idealny. Doskonale się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu, którego nie cierpię. Ma piękny, delikatny zapach co bardzo mi odpowiada. A do tego odżywia jak żaden inny - używając produktu wieczorem, rano moja skóra nadal jest nawilżona!