Wreszcie znalazłam idealny lakier do włosów, genialną maskę do twarzy i krem CC, który zastępuje krem, serum i podkład! A Wy? Macie jakieś kosmetyczne hity na maj?

Maska do twarzy Eau Secours Sampar, cena 99 zł za 3 sztuki

Raz na dwa tygodnie warto zafundować skórze twarzy maseczkę. Ta od marki Sampar jest wykonana z silikonu i naładowana olbrzymią dawką nawilżających składników. Zapewni idealny komfort przesuszonej i spragnionej skórze.

Balsam do ust Hydra Lip Care Rexaline, cena 99 zł

Balsam Rexaline nadaje ustom niesamowitą gładkość i nawilżenie, a do tego pięknie pachnie! To co najbardziej mnie do niego przekonuje to to, że niesamowicie długo utrzymuje się na ustach.

Krem CC Total Effect Olay, cena 87,90 zł

Jestem zwolenniczką delikatnych, stapiających się ze skórą podkładów. Pojawienie się kremów BB i CC uważam za jeden z najlepszych wynalazków w dziedzinie makijażu. Ten od Olay jest boski - posiada w sobie nie tylko funkcję kremu i podkładu, ale również serum. A do tego współgra z moją jasną karnacją.

Spray do włosów City Swept Finish Bumble and Bumble, cena 109 zł

Pozwala stworzyć nonszalancką, puszystą fryzurę w streetowym stylu nie sklejając włosów. Umożliwia podkreślenie konturów fryzury podobnie jak wosk oraz zmiękcza włosy jak krem, bez obciążania włosów lub powodowania ich załamań. Genialny do półdługich i długich włosów.



Róż do policzków Revlon, cena 59,90 zł

Róż do policzków to dla mnie, obok podkładu i tuszu do rzęs, najważniejsza rzecz w mojej kosmetyczce. W nowej kolekcji marki Revlon znalazłam świetny rozświetlajacy róż. To co podoba mi się w nim najbardziej to to, że składa się z 5 dopasowanych do siebie kolorystycznie odcieni i pozwala na kreowanie makijażu wedle upodobań.

