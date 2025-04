W tym miesiącu prezentuję głównie produkty do pielęgnacji, z wyjątkiem jednej genialnej palety cieni do powiek pachnącej czekoladą! Wśród produktów znajdziecie balsam antycellulitowy do ciała z bardzo zaskakującym składnikiem, korektor do twarzy, który po wyciśnięciu z tubki jest błękitny, a przy nakładaniu na twarz staje się transparentny oraz samoopalacz, który okazał się najlepszy z dotychczas przeze mnie używanych. Zapraszam do lektury! Miałyście okazję przetestować już któryś z tych kosmetyków?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najpiękniejsze bronzery na wiosnę8 kosmetyków na wiosnę, które chcemy miećRóżowe szminki na ustach wszystkich!

Reklama