Sama się dziwię, że w listopadowym zestawieniu znalazło się aż tyle produktów do makijażu, a tylko jeden do pielęgnacji. Ale fakt - idzie zima, więc znów można zacząć się malować, bo nic nie spływa z twarzy! Krem BB zamienić na podkład, sięgnąć po korektory i... kupić piętnastą paletę rozświetlaczy, a co!

1. Podkład do twarzy Liquid Powder Double Skin Paese, cena 69 zł

Naprawdę jest jak druga skóra. Jest dostępny w wersji Aqua i Matt - ja wybrałam matującą. Używam go razem z mocno nawilżającym kremem na dzień - dzięki temu efekt zmatowienia jest w sam raz (bardzo nie lubię idealnie matowej skóry). Podkład dostępny jest w czterech kolorach. Marka Paese to polska marka, więc to dodatkowo ogromny plus. Idealny podkład na jesień i zimę.

2. Krem-żel rozświetlający C-VIT Sesderma, cena 175 zł

Ideał. Nie dość, że doskonale nawilża skórę, to jeszcze ją niewiarygodnie rozświetla! Naprawdę. Mam wrażenie, że skóra po nim w ogóle już nie potrzebuje makijażu! No, może trochę przesadzam. W każdym razie krem przepięknie pachnie i błyskawicznie się wchłania, dzięki swojej lekkiej konsystencji.

3. Maska do włosów Lumino Contrast Loreal Professional, cena 45 zł

Mam gęste włosy i większość z masek sobie z nimi nie radzi. To, czego wymagam o tego typu produktów, to miękkość i blask. Maska Lumino Contrast daje mi (moim włosom) wszystko czego potrzebuję. Ogromny plus za lekko żelową konsystencję i śliczny zapach.

4. Paleta korektorów Golden Rose, cena 24,99 zł

Tak jak wcześniej wspomniałam, krem BB poszedł w odstawkę i zaczęła się era podkładów i korektorów. Do tej pory nigdy nie malowałam się tymi wielokolorowymi, wydawały mi się zbyt skomplikowane. Ale tak naprawdę to banalnie proste! Nie wszystkie odcienie są mi potrzebne (póki co), ale połowa z nich jest w codziennym użyciu. Korektor nałożony pod podkład sprawia, że cera naprawdę wygląda perfekcyjnie. Chyba już ciężko mi będzie z niego zrezygnować.

5. Paleta rozświetlaczy MakeUp Revolution, cena 40 zł

Próbowałam sama przed sobą jakoś się usprawiedliwić, ale niestety nic takiego nie znajduję. Nie chcę skłamać, ale ilość rozświetlaczy na mojej toaletce niedługo przebije liczbę lakierów do paznokci. Ale nie o tym. Paleta jest świetna, a każdy kolor wart wypróbowania, bo daje zupełnie inny efekt. Nakładam produkt palcami, wtedy trzyma się najdłużej. Aktualnie zachwycona jestem tym różowo-fioletowym (najciemniejszym) odcieniem.