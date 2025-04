4 z 5

Eyeliner NYX, cena 39 zł

Miałam dość długą przerwę w stosowaniu kosmetyków kolorowych do oczu. Używałam wyłącznie tuszu do rzęs i brązowo-złotych cieni od czasu do czasu. Tego lata sięgnęłam po eyelinery marki NYX, są genialne! Nie dość, że występują w takich kolorach jakich inne marki nie mają to, nawet po tak długiej przerwie, narysowanie kreski zajęło mi kilka sekund. Co więcej? Eyeliner jest bardzo trwały i nawet w największe upały trzyma się jak należy.