Balsam modelująco-ujędrniający Juvena, cena 159 zł

Sceptycznie podchodzą do wyszczuplająco-ujędrniających balsamów. Przetestowałam już większość i oczywiście nie można o nich powiedzieć, żeby działały rewelacyjnie. Mimo wszystko nadal chętnie je kupuję i sprawdzam na sobie. To co można powiedzieć o tych wybranych to to, że wygładzają skórę w dotyku, przez co wydaje się bardziej jędrna. Balsam od marki Juvena należy do tych, które działają mocniej. Ma żelową konsystencję, fajnie się wchłania, ma przyjemny zapach. Nie daje uczucia chłodzenia ani rozgrzewania, którego nie lubię. Zawiera wyciąg z granatowca, kofeiny i herbaty mate - po miesiącu stosowania naprawdę widać różnicę!