Mleczko nawilżające do suchej skóry Le Petit Marseillais, cena 15,99 zł

Zawsze uważałam, że balsam do ciała to po prostu balsam do ciała. Nie przykładałam większej uwagi do tego jakiego używam. Najważniejsze, żeby trochę nawilżał i miał możliwie jak najbardziej neutralny zapach (od tego, żeby skóra miała ładny zapach są perfumy). Tak było do niedawna. Wszystko zmieniło się odkąd zaczęłam używać mleczka do ciała Le Petit Marseillais. Mleczko jest bardzo lekkie, błyskawicznie się wchłania i naprawdę nawilża skórę na cały dzień. A do tego pięknie i bardzo delikatnie pachnie, przez co nie konkuruje z perfumami. Ideał i to za jaką cenę!