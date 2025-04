W tym miesiącu w moim zestawieniu znajdziecie 2 produkty do makijażu i 3 do pielęgnacji. Wszystkie kosmetyki z powodzeniem mogą wylądować w wakacyjnej kosmetyczce.

1. Paleta do makijażu Freedom Make Up, cena 59 zł

Marka Freedom Make Up znana jest przede wszystkim z bogatych palet do makijażu. Ja wybrałam tę do konturowania twarzy. Znajdziecie w niej 5 matowych i 5 perłowych róży, 5 rozświetlaczy, 3 bronzery i 2 pudry. Do tego za niewielkie pieniądze. Czego chcieć więcej?

2. Maseczka antycellulitowa Dermaglin, cena 8 zł

To moje pierwsze doświadczenia z glinkową maską na całe ciało, ale od razu mogę uznać je za udane. Po zmyciu maski, skóra jest sprężysta, gładka i bardzo nawilżona. Efekt utrzymuje się przez kilka dni. Przyczepiłabym się tylko do jednego - maskę trzeba trzymać przez pół godziny i przyznam, że trochę nudno jest chodzić w tą i z powrotem po mieszkaniu :) Co prawda producent zaleca owinięcie się ściereczką, ręcznikiem albo gazą, ale nie jest to łatwe.

Nowości kosmetyczne na czerwiec 2017

3. Balsam do ust Resibo, cena 39,90 zł

Bardzo lubię markę Resibo, więc do testowania kolejnej nowości podchodziłam z entuzjazmem. Balsam zawiera same drogocenne składniki - ekstrakt z kiełków żółtej gorczycy, olej abisyński, masło shea, woski z kwiatów mimozy oraz z jojoby i słonecznika, wosk migdałowy, która działają na skórę jak kompres. Usta są nawilżone i miękkie. A do tego pięknie pachnie! Ananasem?

4. Lakier do paznokci Golden Rose, cena 8,90 zł

Lakiery Golden Rose to jedne z najlepszych lakierów jakie miałam kiedykolwiek okazję testować. Powalająca relacja ceny do jakości jest absolutnie nie do pobicia. Teraz marka wypuściła linię holograficznych lakierów, która na paznokciach wyglądają jak hybryda. Polecam!

5. Krem do twarzy i ciała Aloe Vera LR Healhy&Beauty, cena 49 zł

Ogromne zaskoczenie. Przede wszystkim zapach - nie przepadam za pachnącymi balsamami do ciała (od tego są perfumy), ale ten pachnie jak krem z dzieciństwa. Sama konsystencja jest jakaś taka "miękka i puszysta", więc już samo jego używanie jest bardzo przyjemne. Krem od razu się wchłania i pozostawia skórę porządnie odżywioną. Stosuję go na całe ciało i... policzki.

Kosmetyczna lista zakupów na czerwiec 2017

