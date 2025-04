W tym miesiącu pojawią się aż trzy produkty do makijażu, jeden pielęgnacyjny do twarzy i jeden, koloryzujący, do ciała. Lato to czas, kiedy o skórę dbamy jeszcze bardziej niż zimą. I nic dziwnego, krótkie sukienki i szorty wymagają tego, aby nasze ciało wyglądało doskonale.

Reklama

Nawet jeśli nie możesz się pochwalić idealną skórą, z pomocą przychodzą balsamy bb, które pozwolą zakamuflować wszelkie niedoskonałości. W wakacje absolutnym obowiązkiem jest używanie kremów z filtrami UV. Póki co moim ulubionym jest ten, który przy okazji ma świetne działanie kojące i nadaje się pod makijaż. Zajrzyjcie do galerii po dokładne opisy produktów!

Reklama

Więcej o kultowych kosmetykach:

Kosmetyki, na których nie warto oszczędzaćRóże do policzków za 10 zł?Kultowe szminki, które musisz wypróbować