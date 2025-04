4 z 5

Tusz do rzęs Balconnet de Cils Etam, cena ok. 30 zł

Świetny tusz francuskiej marki, która całkiem niedawno wprowadziła również kolekcję kosmetyków. To za co cenię go najbardziej to to, że jego szczoteczka nie brudzi górnej powieki (niestety, mam ten problem niemal w 90% testowanych maskar). Doskonale wydłuża rzęsy i potrafi przetrwać każdą imprezę w idealnym stanie.