Na premierę amerykańskiej marki Too Faced w Polsce, czekałyśmy z niecierpliwością. Sephora stopniowo wprowadzała jej kosmetyki do swojej oferty. Teraz dostępne są już wszystkie produkty marki w sklepie online, a już wkrótce pojawią się w perfumeriach stacjonarnych!

Too Faced - nasze ulubione kosmetyki

Co znajdziecie w ofercie marki? Przede wszystkim zestawy cieni do powiek, którymi wyczarujecie seksowny, awangardowy albo codzienny makijaż. Oprócz tego rozświetlacze i róże do policzków, błyszczyki i szminki oraz korektory i bazy pod makijaż. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii!

