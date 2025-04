Tonik to jeden z najważniejszych kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Stosuje się go po dokładnym demakijażu i umyciu twarzy żelem lub pianką. Tonik przywraca skórze jej naturalne pH, dzięki czemu wycisza cerę i przygotowuje ją do przyjmowania kolejnych cennych składników z kosmetyków.

Na rynek właśnie trafił tonik marki własnej drogerii Rossmann - Glow&Shine Isana. Niektórzy jego działanie porównują do kultowego toniku Glow od Pixi.

Tonik Glow&Shine Isana w Rossmannie

Tonik Glow&Shine marki Isana to nowość na rossmannowych półkach. Jego działanie oparte jest na ekstrakcie z grejpfruta i glicerynie. Jak sama nazwa wskazuje, jego głównym zadaniem jest rozświetlenie skóry - i to udaje mu się znakomicie. Tuż po nałożeniu tonik momentalnie się wchłania. Dodaje skórze blasku i promiennego, zdrowego wyglądu.

Tonik momentalnie odświeża, oczyszcza i nawilża skórę. Nie pozostawia tłustego filmu, ani uczucia ściągnięcia. Nie zapycha porów, nie powoduje wysypu niedoskonałości, a do tego ma bardzo lekką konsystencję. Nie szczypie w oczy, nie podrażnia. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry. A do tego pięknie pachnie - cytrusami.

Na duży plus zasługuje również opakowanie - przeźroczysta butelka pozwala na odpowiednie dozowanie toniku na wacik, ale można ją również odkręcić i przelać do butelki o mniejszej pojemności np. na wyjazd.

Nowość od marki Isana porównywana jest z kultowym tonikiem (Glow Tonic) od marki Pixi. Faktycznie, efekt rozświetlenia jest podobny. Tonik brytyjskiej marki jednak dodatkowo ma działanie złuszczające - opiera się też na zupełnie innych składnikach - 5% kwasie glikolowym, aloesie, żeń-szeniu i wyciągu z oczaru amerykańskiego, które ujędrniają i wygładzają skórę.

Jak prawidłowo stosować tonik?

Tonik powinno się stosować 2 razy dziennie - rano i wieczorem, po dokładnym demakijażu i umyciu twarzy żelem. Toniku nie należy już zmywać. Na tak przygotowaną cerę nakładamy serum a później krem dopasowany do potrzeb skóry.

Możesz nakładać go na skórę wacikiem nasączonym odpowiednią ilością kosmetyku lub wylać odrobinę toniku na czyste ręce i rozprowadzić produkt na całej twarzy.

Ile kosztuje tonik Glow&Shine Isana?

Tonik w regularnej cenie kosztuje 8,99 zł za 200 ml. Teraz kupisz go połowę taniej - za 4,99 złotych. Promocja trwa do 24 kwietnia 2020 r.

