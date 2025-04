Reklama

Thayers jest najlepiej sprzedającym się tonerem do twarzy w USA. Jest popularny wśród gwiazd i nie tylko. Zapewnia blask, nawilżenie, a także fenomenalne oczyszczenie. Być może to dlatego doceniły go miliony Amerykanek, a teraz jego wyjątkowe właściwości będę miały okazję sprawdzić Polki. Czym się wyróżnia i kiedy można go będzie kupić w Notino?

Toner amerykańskich gwiazd w Polsce!

fot. Materiały prasowe

Thayers Natural Remedies to marka obecna w branży kosmetycznej od ponad 175 lat. Została założona przez 21-letniego dr. Henry'ego Thayera w 1843 r. Po serii udanych eksperymentów Thayer rozpoczął produkcję płynnych ekstraktów, a jego firma zaczęła pełnić rolę dostawcy produktów niezbędnych do zaopatrzenia szpitalnego. W rezultacie marka stała się największym producentem farmaceutycznym w Ameryce. Następnie firma poszerzała swoją ofertę o kolejne produkty ziołowe.

Kultowy toner Thayers został opracowany na bazie dwóch głównych składników: oczaru wirginijskiego i aloesu. Pierwszy znany jest ze swoich właściwości medycznych - działa kojąco, wyrównuje koloryt i odświeża skórę. Aloes to roślina z rodziny sukulentów o właściwościach przeciwzapalnych i antyseptycznych. Doskonale nawilża, odżywia i pozwala zachować zdrową skórę.

Thayers poprawia jakość skóry, przywracając jej blask i nawilżenie. Efekt? Skóra jest oczyszczona, zrównoważona, odnowiona i gładsza, a koloryt wyrównany.

Tonery do twarzy Thayer's są dostępne w sześciu wariantach:

płatek róży - zapewnia naturalny blask

ogórek - chłodzi i odświeża

bezzapachowy - do skóry wrażliwej

lawendowy - uspokaja i odstresowuje

kokosowy - intensywnie nawilża

oryginalny - łagodzi i nawilża

Warto też wiedzieć, że toner jest bezalkoholowy i bezglutenowy. Nie zawiera ftalanów i parabenów, a także został przetestowany dermatologicznie i uznany za bezpieczny dla skóry wrażliwej. Nie był też testowany na zwierzętach i jest przyjazny dla wegan.

Thayers dostępny w Notino!

fot. Materiały prasowe

Na tę premierę czekamy z wypiekami na twarzy. Toner Thayers już od maja jest dostępny na notino.pl. Ile kosztuje ta kosmetyczna perełka? Tylko 70 zł za 355 ml. My już nie możemy się doczekać testów i efektów na skórze!

Materiał powstał z udziałem marki Notino.