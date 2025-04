Marka TOMORROWLABS opiera się na koncepcji science-driven i należy do czołówki marek „German beauty” - odnoszących międzynarodowe sukcesy w sektorze produktów do pielęgnacji skóry. Po fali mody na kosmetyki pielęgnacyjne francuskich, japońskich i koreańskich firm, dzisiejsi konsumenci coraz częściej na swoje urodowe problemy szukają rozwiązań naukowych.

Zgodnie ze swoim mottem „Niemiecka inżynieria dla Twojej skóry”, TOMORROWLABS idzie o krok dalej w naukowym podejściu do pielęgnacji. Stąd powiązania z badaniami prowadzonymi przez uniwersytety medyczne oraz wykorzystanie [HSF] - zastrzeżonej technologii składników aktywnych, która wzmacnia proces odnowy komórek skóry. Ta niezwykła technologia jest inspirowana nagrodzonymi Noblem odkryciami dotyczącymi mechanizmów komórkowej odnowy skóry.

Nagroda Nobla

W 2019 roku William G. Kaelin, Sir Peter Ratcliffe i Gregg L. Semenza otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie mechanizmu regeneracji ludzkich komórek. Ten „czynnik indukowany niedotlenieniem” (HIF) jest białkiem obecnym w komórkach, odpowiedzialnym za odnowę tkanek. Ścieżka sygnalizacyjna HIF umożliwia zdrowej skórze samonaprawę, a tym samym zachowanie młodości. Wiek i stres zakłócają procesy odnowy, wywołując zmiany biochemiczne w HIF. Czynnik przestaje być rozpoznawany i jest rozkładany przez organizm. Regeneracja komórkowa zwalnia.

[HSF] to molekularna technologia aktywnych składników, które przywracają i regulują sygnały HIF do optymalnego poziomu. To jedyna kosmetyczna technologia składników aktywnych, która została opracowana specjalnie w celu reaktywacji HIF - mechanizmu odpowiedzialnego za regenerację komórkową. Dzięki [HSF] przywrócone zostają procesy samoleczenia, wspierające naturalne funkcje regeneracji oraz naprawy skóry i włosów.

O technologii [HFS]

Zmniejszona regeneracja komórkowa jest przyczyną widocznych oznak starzenia się naszej skóry i włosów. [HSF] ma na celu chronić i regulować ten ważny mechanizm. Badania w kontekście przeciwdziałania starzeniu się skóry i przyspieszenia wzrostu włosów wykazują skuteczność [HSF] porównywalną do farmaceutycznej, całkowicie bezpieczną i przyjazną dla organizmu. Dzięki [HSF] - produkty TOMORROWLABS pomagają rozwiązywać problemy powstające zwykle, gdy regeneracja komórkowa spowalnia lub pojawiają się konkretne defekty.

O koncepcji

Opatentowana technologia składników aktywnych [HSF] („HIF Strengthening Factor” ) wzmacnia sygnał do odnowy komórek skóry. [HSF] na nowo definiuje granice między badaniami medycznymi i aplikacją kosmetyczną o zdumiewających efektach. Skuteczność produktów TOMORROWLABS jest potwierdzona publikacjami w czasopismach medycznych.

Na podstawie tej technologicznej USP (unique selling proposition czyli unikalna cecha oferty) odkrytej po raz pierwszy w kontekście medycznym dotyczącym leczenia przewlekłych obrażeń, TOMORROWLABS opracowało linie produktów kosmetycznych: przeciwstarzeniowych, przeciw wypadaniu włosów, dla skór wrażliwych i problematycznych oraz innowacyjnych suplementów diety. Po wprowadzeniu do sprzedaży detalicznej w 2020 roku (wcześniej marka sprzedawana była wyłącznie w gabinetach lekarskich) - TOMORROWLABS szybko stał się najlepiej sprzedającym się produktem do pielęgnacji skóry w największej w Europie wyspecjalizowanej sieci handlowej rynku beauty - Douglas.

O badaniach klinicznych

Ścieżka sygnalizacyjna HIF jest jedna dla centralnego układu wpływającego na regeneracyjne procesy w komórkach. Z wiekiem jego sygnał ten znacząco się osłabia. [HSF] jest w stanie zapobiec degradacji HIF. Przywracając komórce młodzieńczy poziom funkcjonowania, [HSF] może zapobiegać i przeciwdziałać oznakom starzenia się skóry.

Klinicznie dowiedziono skuteczności przeciwstarzeniowego działania [HFS]. Efektywność produktów TOMORROWLABS [HFS] w przywracaniu aktywności komórkowej wykazano w 6-tygodniowym kontrolowanym badaniu dermatologicznym przeprowadzonym przez niemiecki uniwersytet a wyniki opublikowano w wiodącym dzienniku medycznym.

Wierny swoim korzeniom biotechnologicznym i naukowym korzeniom, TOMORROWLABS posiada i wciąż uaktualnia publikacje wyników badań swoich produktów oraz recenzje naukowe w rozmaitych czasopismach medycznych.

Wyniki a nie obietnice

TOMORROWLABS wpisuje się w bardzo silny dziś trend na stosowanie nowatorskich odkryć naukowych w luksusowych kosmetykach premium do pielęgnacji skóry. TOMORROWLABS to marka, która „narodziła się” dosłownie w klinice uniwersyteckiej - dlatego też ściśle bazuje na najnowszych przełomowych odkryciach naukowych i technologicznych. Wszystko po to, dać wiarygodne i skuteczne produkty dzisiejszym konsumentom przytłoczonym bezpodstawnymi obietnicami.

O założycielach

Dr Dominik Thor - założyciel i prezes marki, z tytułem magistra chemii farmaceutycznej na University of Florida i doktoratem z nauk ekonomicznych, Dominik rozpoczął karierę w bankowości inwestycyjnej i napisał wytyczne regulacyjne dla Vienna Stock Exchange.

Dominik Thor jest legalnie akredytowany do obrotu i produkcji wyrobów medycznych oraz pełnił funkcję Członka Zarządu wiodącej austriackiej hurtowni farmaceutycznej. Był także wykładowcą na Vienna University of Economics and Business oraz specjalistą w tematach patentów i ochrony IP na międzynarodowych kongresach organizacji OECD, WIPO, WTO, EPO czy EUIPO.

Dr n. med. Dominik Duscher - założyciel i kierownik działu badawczo-rozwojowego. Jako chirurg plastyczny i naukowiec, działał na Medical University of Vienna, University College London, Harvard Medical School I Stanford University.

Były szef oddział eksperymentalnej chirurgii plastycznej w Technical University of Munich, obecny dyrektor oddziału Applied Regenerative Medicine division na University of Tübingen. Dominik był współzałożycielem Tomorrowlabs w 2016. Otrzymał granty od Stanford University Biomaterial Research Award oraz od American Austrian Foundation i Austrian Science Fund.

Jako inżynier z Niemiec jestem przyzwyczajony do zdecydowanie technicznego podejścia do życiowych wyzwań. Kiedy myślisz o swoim ciele jako o bardzo złożonej maszynie, chcesz sięgać po najlepszą, najbardziej zaawansowaną i niezawodną technologię, aby pomóc mu osiągnąć optymalne wyniki. Ten sposób myślenia o rozwiązywaniu problemów urodowych sprawia, że produkty Tomorrowlabs są tak wyjątkowe - prof. dr Wolfgang Reitzle, Doradca i współwłaściciel marki TOMORROWLABS.

O historii

2016 - Powstanie Tomorrowlabs jako firmy badawczej zajmującej się biotechnologiami. Opracowanie technologii składników aktywnych „HIF Strengthening Factor” [HSF], która szczególnie wspiera sygnał do odnowy komórek skóry [HIF].

2017 - Współpraca badawcza z Uniwersytetem Technicznym w Monachium i Szpitalami Uniwersyteckimi w Austrii i Niemczech. Pierwsza publikacja badań [HSF] dotyczących odmładzania skóry.

2018 - Produkty [HSF] dostępne u chirurgów plastycznych i dermatologów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Danii i Wielkiej Brytanii prowadzone są badania z [HSF] nad wzrostem włosów.

2019 - Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie mechanizmu regeneracji komórek HIF wspieranego przez [HSF]. Niemiecki inżynier, prof. Wolfgang Reitzle zostaje akcjonariuszem firmy.

2020 - Najbardziej udana premiera nowej marki produktów do pielęgnacji skóry w Douglas w Niemczech.

2021 - Premiera marki w sieci Douglas we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Polsce i Holandii. Wprowadzenie na rynek w 2021 w Stanach Zjednoczonych.

O eko-aktywności

Produkty TOMORROWLABS przestrzegają ściśle standardów czystości, są pozyskiwane w sposób etyczny oraz wykorzystują zrównoważone, nadające się do recyklingu opakowania. To „Czyste piękno” pomagające chronić naszą urodę i nasz klimat. Produkty TOMORROWLABS są wegańskie, bezglutenowe, wolne od mikroplastików, olejów mineralnych, PEG i innych szkodliwych składników.

Marka jest świadoma swojej odpowiedzialności za przyszłość kolejnych pokoleń. Razem z organizacją Alliance for Development and Climate, której TOMORROWLABS jest członkiem, dąży do współpracy międzynarodowej w szeroko pojętych działaniach na rzecz ochrony klimatu. Bierze też udział finansowaniu i wspieraniu projektów zajmujących się utrzymaniem różnorodności i ochroną klimatu w krajach rozwijających się.

Portfolio TOMORROWLABS

Proste w użyciu, a jednocześnie bardzo skuteczne produkty premium o działaniu: przeciwstarzeniowym, przeznaczone do wyjątkowo wrażliwej skóry, dedykowane przy problemie wypadania włosów oraz suplementy diety dostosowane do potrzeb najbardziej świadomych i wymagających klientów.

Tomorrowlabs Anti-Age Series

Seria [HSF] dla młodziej wyglądającej i lepiej funkcjonującej skóry. Naukowo udowodniono, że redukuje zmarszczki i poprawia elastyczność skóry. Kompaktowa ale holistyczna i prosta w dobry sposób. Po prostu: Czyste piękno.

Oczyszczanie / Derma Cleanser

Tonizowanie/ Harmonizing Toner

Likwidacja opuchnięć / Depuff Cryoroller

Blask/ Lifting Serum

Nawilżenie/ Boosting Serum

Krem pod oczy / Eye Complex

Krem na dzień / Day Catalyst

Krem na noc / Overnight Activator

Tomorrowlabs[HSF] MED Series.

Wraz z serią [HSF] MED, Tomorrowlabs powraca do swoich naukowych korzeni: seria pielęgnacyjna dla skóry szczególnie wrażliwej i cer problematycznych, opracowana we współpracy z ekspertami od skóry.

Oczyszczanie / Sensitive Face Wash

Pielęgnacja / Repair Stimulant

Pielęgnacja / Impurity Control

Pielęgnacja / Redness Halt

Pielęgnacja / Mark Removal

Pielęgnacja / Protective Hand Balm

Pielęgnacja / Scar Corrective

Nawilżacz/ Hydragel Moisturizer

TomorrowlabsHair Restoration Series.

Okazuje się, że można coś poradzić na dziedziczną utratę włosów. Doprowadzić do reaktywacji sygnału komórkowego, który kontroluje dostarczanie składników odżywczych do mieszków włosowych. Skuteczność przetestowana klinicznie i laboratoryjnie.

Kuracja/ Hair Restoration Liquid

Kuracja / Hair Restoration Foam

Szampon / Thickening & Restoring Shampoo

Odżywka/ Thickening & Restoring Conditioner

Serum do rzęs / Eyelash Booster

TomorrowlabsCell Nutrition Series.

Codzienna seria suplementów oparta na idealnie zbilansowanej formule zaawansowanych technologicznie, naturalnych składnikach. Dla optymalnego wsparcia zdrowia komórkowego, dobrego samopoczucia i promiennego wyglądu.

