Kobiety kochają perfumy. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Jesteśmy także przekonane, że każda z nas chciałaby pachnieć nie tylko uwodzicielsko i zmysłowo, ale również wyjątkowo i niepowtarzalnie. Tom Ford to jeden z tych projektantów, którym daleko do banału. Tworzone przez niego kompozycje zapachowe są niesamowicie nowatorskie. Już patrząc na samo opakowanie wiemy, że mamy do czynienia z szalenie ekskluzywnym produktem. Niestety, luksus ma swoją cenę, perfumy od kreatora potrafią kosztować nawet 1600 zł.

Reklama

Zdążyłyśmy się już przezwyczaić, że ceny perfum wahają się od 200 do 400 zł. Dlaczego perfumy od Toma Forda są aż tak drogie? Między innymi dlatego, że niektóre ze składników tworzone są na specjalne zamówienie, kompozycje wzbogacane są o przyprawy z całego świata takie jak imbir indyjski, kardamon i cynamon, kwiaty Ylang Ylang, włoski żarnowiec miotlasty czy nerola. Wyszukane składniki i pomysłowość projektanta sprawiają, że otrzymujemy wyjątkowo zaskakujące połączenia, które w kontakcie ze skórą zamieniają się w zmysłowy zapachy.



Więcej o modnych zapachach:

10 zapachów na lato 2014

Najnowsze perfumy na wiosnę 2014

Perfumy idealne na randkę

Reklama