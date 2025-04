Na jednym z ostatnich zdjęć na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan, udało nam się zauważyć maleńką butelkę - kosmetyk (przewińcie do ostatniego zdjęcia), który towarzyszy gwieździe podczas kąpieli słonecznych (również wtedy, kiedy była w ciąży). To przyspieszacz opalania Maui Babe Browning Lotion za ok. 145 zł. Jak działa i gdzie go można kupić?

Zalety balsamu Maui Babe Browning

Przyśpieszacz opalania to kosmetyk, który stymuluje proces tworzenia melaniny odpowiedzialnej za opaleniznę. Sprawia, że skóra nie tylko szybciej się opala, ale również zyskuje piękny, brzoskwiniowo-brązowy odcień.

Balsam Maui Babe ma konsystencję lekkiego mleczka, które błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia na skórze żadnego lepkiego filmu. Dodatkowo ma wodoodporną formułę.

W swoim składzie zawiera aloes, olej z orzechów Kukui oraz wyciąg z rośliny Kona Coffee, które zapewniają głęboki, brązowy i jednocześnie naturalny odcień opalenizny. Dzięki obecności witaminy A, C i E mleczko nawilża i odżywia skórę oraz chroni ją przed działaniem wolnych rodników i przedwczesnym starzeniem się.

Jak stosować Maui Babe Browning?

Należy pamiętać, by podczas pierwszego zastosowania, ekspozycja na słońce nie przekraczała 1h. Z każdym kolejnym użyciem, możesz wydłużać czas kąpieli słonecznych.

Przyspieszacz opalania rozprowadź równomiernie na całej skórze. Już po pierwszym zastosowaniu skóra zyska jednolity i bardzo naturalny kolor, bez żadnych smug i przebarwień (czym najczęściej grozi stosowanie samoopalaczy i balsamów brązujących).

Uwaga! Balsam nie zapewnia ochrony przeciwsłonecznej - przed aplikacją Maui Babe Browning Lotion zastosuj krem z filtrami, dobrany do potrzeb skóry i karnacji. Dla najlepszych rezultatów, przyśpieszacz opalania nakładaj po każdej kąpieli czy suszeniu ręcznikiem.

Balsam Maui Babe Browning kosztuje 144 złotych za butelkę o pojemności 236 ml. Jest dostępny w drogeriach online. Jedno opakowanie wystarczy na 2 miesiące regularnego stosowania.

