Kochasz Boże Narodzenie, magię lampek, "Last Christmas", zapach świerku i pierniczków? Jeśli tak, to tegoroczne propozycje od Sephora podbiją twoje serce! Marka zachwyca wyjątkowymi zestawami, które idealnie sprawdzą się na prezent bożonarodzeniowy. W perfumerii znajdziemy gwiazdkowe palety cieni, kosmetyki do pielęgnacji i makijażu, perfumy, a także nasze ulubione urocze gadżety, takie jak ocieplacze do dłoni! Kuszące są też ceny i promocje. W świątecznej krainie Sephora znajdziesz kosmetyki już od 15 zł! Dodatkowo możesz liczyć na bezpłatne gustowne opakowanie w klasycznym lub świątecznym stylu! Co jeszcze znajdziemy w perfumerii i na stronie sephora.pl? Poznaj naszych faworytów!

1. Świąteczne zestawy do pielęgnacji ciała

To nasi ulubieńcy z dwóch powodów :) Po pierwsze - cudownie działają. Po drugie, równie ważne, ze względu na przepiękne opakowania. Musicie przyznać, że w przypadku świątecznych podarunków to też ma znaczenie. W końcu prezent powinien zachwycać i oddawać magię tego pięknego czasu. Na co warto zwrócić uwagę?

Bath Cards od SEPHORA COLLECTION to urocze perełki do kąpieli, które sprawią, że poczujesz magię świąt jeszcze bardziej. Pozwól sobie na domowe SPA. Po prostu wsyp zawartość saszetki do wanny i odpręż się. Do tego ulubiony napój, świąteczne przeboje Michaela Bublè i jesteś w świątecznym niebie! Serio, to działa! Taki sposób relaksu nie nadwyręży domowego budżetu: perełki kosztują tylko 15 zł.

A teraz coś, dla fanek praktycznych prezentów. Zestaw Magic Gift Set od SEPHORA COLLECTION zawiera przyjemnie pachnący żel pod prysznic, intensywnie nawilżające mleczko do ciała, mgiełkę oraz ogrzewacz do dłoni w kształcie pingwina.

Nie masz jeszcze pomysłu na prezent dla mamy? Podaruj jej zestaw do pielęgnacji twarzy od marki Fresh. Co znajdziemy w pudełku?

Żel do mycia twarzy na bazie soi Soy Face Cleanser, który doskonale oczyści cerę z makijażu i zanieczyszczeń.

Maskę regenerującą z lotosem Lotus Youth Preserve Rescue Mask, która działa detoksykująco i świetnie usuwa niedoskonałości.

Krem intensywnie nawilżający z różą Rose Deep Hydration Face Cream - idealny na dzień, a nawet pod makijaż!

2. Paletki cieni dla miłośniczki makijażu

Twoja siostra lub przyjaciółka to fanki make-upu? Śledzą trendy i kochają kosmetyki? Mamy dla nich 3 bestsellery! Te palety to must-have, uwielbiają je światowi makijażyści, ale też doceniają wszyscy, którzy nie są zawodowcami. Dlaczego? Bo makijaż z ich użyciem to czysta przyjemność. Oto nasi ulubieńcy!

Gingerbread Extra Spicy od Too Faced to limitowana, świąteczna edycja. Już samo opakowanie zachwyca świątecznym stylem. Nie można nie wspomnieć o zapachu. Po otwarciu palety czuć korzenne ciasta i pierniki. W środku znajdziemy aż 18 wyjątkowo dobrze napigmentowanych cieni do powiek, które dzięki kremowej konsystencji świetnie się nakładają i długo utrzymują na oku. Każda z nas znajdzie coś dla siebie, bo oprócz delikatnych beżowych kolorów, pojawiają się też te ciemne, brązowe, złote i oczywiście czekoladowe.

Ten zestaw może okazać się idealnym prezentem dla osoby, która uwielbia makijaż, ale lubi mieć wszystko pod ręką. Paleta do makijażu twarzy Winter Time od SEPHORA COLLECTION zawiera nie tylko 8 cieni do powiek, ale także 3 rozświetlacze z matowym i błyszczącym wykończeniem. Paleta jest kompaktowa, więc śmiało możesz włożyć ją do torebki . Modne kolory cieni nie ścierają się szybko i pozwalają na stworzenie kilku looków makijażowych!

Lśniący smoky eye, czy makijaż dzienny? Z tą paletą wszystkie opcje są w zasięgu ręki! Mowa o Carli Bybel Eye Shadow Palette od ANASTASIA BEVERLY HILLS , która została stworzona we współpracy z kultową beauty influencerką - Carli Bybel. Paleta zawiera 14 metalicznych i matowych odcieni o świetnej pigmentacji i trwałości. Ten zestaw na pewno doceni każda osoba, która na co dzień profesjonalnie zajmuje się wizażem, ale i ktoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z makijażem.

3. Perfumy, które kocha każdy z nas

Zapachy to klasyk wśród świątecznych prezentów, który zawsze się sprawdza i przynosi dużo radości. Mamie, siostrze, przyjaciółce lub sobie samej (tak, takie prezenty też istnieją!) podaruj wodę perfumowaną Amo Ferragamo. W kobiecej i jasnej nucie serca główną rolę gra jaśmin sambac, rozświetlony absolutem herbaty Mate i aromatem rabarbaru. Kompozycję wieńczy delikatna, drzewna słodycz absolutu białej wanilii z Tahiti, ambroxu i sandałowca, podkreślając unikalną zmysłowość. Amo Ferragamo to zapach dla silnych i odważnych osób, które doceniają indywidualizm i romantyzm. To wyjątkowy prezent, dla kogoś bliskiego, bo przecież "Amo" po włosku oznacza "kocham".

W naszym zestawieniu mamy też podarunek dla panów. To woda toaletowa Hugo Boss Bottled - jeden z najpopularniejszych męskich zapachów. Doceni go każdy nowoczesny i silny mężczyzna, który lubi uwodzić wyrafinowanymi nutami jabłka, cynamonu i drzewa sandałowego.

A teraz czas na coś specjalnego. Zestaw miniatur wody perfumowanej Sì 7ml oraz miniatura wody perfumowanej Sì Passione również o pojemności 7 ml. Miniperfumy sprawdzą się do niewielkiej torebki lub w podróż. Ponieważ to światowej sławy klasyki, to jesteśmy pewne, że pokocha je każda kobieta. Zapachy dodatkowo zostały zapakowane w luksusowe pudełko w kształcie kwadratowej bombki :)

4. Miniprezent dla praktycznych

Sephora przygotowała też sporo minizestawów z kosmetykami takich marek jak Becca, Kate Von D, Giorgio Armani, czy Huda Beauty. Ten ostatni to nasz ulubieniec. W eleganckim pudełku znajdziemy paletkę do powiek Topaz Obsessions z kremowymi, intensywnymi cieniami. Wyczarujesz nimi zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy. Do tego bardzo trwała minipomadka Liquid Matte, która zapewnia perfekcyjne wykończenie i komfort noszenia.

A ty, który kosmetyk podarujesz najbliższym, a który sobie?

