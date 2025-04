Dla tych z was, które regularnie borykają się z cieniami pod oczami, korektor pod oczy to produkt pierwszej potrzeby. Jeden z najlepszych na rynku trafił właśnie do drogerii Rossmann - to korektor rozświetlający marki NYX z najnowszej linii Born to Glow.

Korektor rozświetlający Born to Glow NYX w Rossmannie

Największym plusem korektora marki NYX jest to, że jest ultralekki i nie obciąża delikatnej skóry pod oczami - jest niemal zupełnie niewyczuwalny na skórze. Mimo tego, doskonale radzi sobie z wszelkimi niedoskonałościami, takimi jak sińce czy zaczerwienienia - jest w stanie zamaskować nawet bardzo ciemne "podkówki".

Kremowa formuła korektora nie zawiera żadnych błyszczących drobinek, a mimo to świetnie rozświetla okolice oka odbijając światło w niezwykle subtelny sposób. Nie podkreśla zmarszczek i suchych skórek. W nienagannym stanie, bez poprawek wytrzymuje przez cały dzień. Korektor Born To Glow świetnie współgra z podkładami z tej samej serii.

Korektor dostępny jest w aż 12 kolorach: 01 Pale, 01.5Fair, 02 Alabaster, 04 Light Ivory, 06 Vanilla, 07 Natural, 07.5 Soft Beige, 08 True Beige, 09 Medium Olive, 10.3 Neutral Buff, 11 Beige, 12.7 Neutral Tan - wszystkie utrzymane w neutralnej, beżowej kolorystyce.

Korektor zamknięty jest w małej, poręcznej tubce z aplikatorem w kształcie gąbeczki - takie rozwiązanie pozwala nam wykorzystać produkt do samego końca. Jest bardzo wydajny - wystarcza na 3-4 miesiące systematycznego stosowania.

W regularnej cenie kosztuje 34,99 złotych. Kupisz go w drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online). Teraz można go kupić za jedynie 15,70 zł.

Jak używać korektora rozświetlającego?

Do nakładania korektora rozświetlającego możesz wykorzystać dołączony aplikator lub zwilżoną gąbkę do makijażu. Możesz też nakładać go palcami.

Nałóż korektor pod oczy , aby zakamuflować cienie pod oczami i rozświetlić spojrzenie.

, aby zakamuflować cienie pod oczami i rozświetlić spojrzenie. Nałóż korektor pod łuki brwiowe i czubek nosa , aby wykonturować twarz.

, aby wykonturować twarz. Nałóż korektor punktowo na policzki , aby zakamuflować pojedyncze zaczerwienienia i rozświetlić skórę.

, aby zakamuflować pojedyncze zaczerwienienia i rozświetlić skórę. Jeśli użyjesz ciemniejszych odcieni korektora, produkt może posłużyć jako bronzer do konturowania twarzy.

