Korektor pod oczy potrafi nie tylko zakamuflować cienie pod oczami, ale także sprawić, że skóra wygląda młodziej i bardziej świetliście.

Jeśli do tej pory nie znalazłaś swojego ulubionego korektora, zerknij na naszą propozycję od Maybelline - teraz możesz kupić go sporo taniej podczas najnowszej promocji w drogeriach Rossmann!

Korektor pod oczy Anti-Age The Eraser Eye Maybelline w Rossmannie

Korektor świetnie zakrywa wszelkie niedoskonałości jak np. cienie pod oczami i nadaje skórze promienny i młodzieńczy wygląd. Polecany jest dla każdego rodzaju cery, także dla tej dojrzałej i suchej - formuła wzbogacona w owoce goji działa przeciwzmarszczkowo i nawilżająco.

Dodatkowym plusem jest obecność haloxylu w składzie - to kompleks z flawonoidami, chryzyną i peptydami na czele, który zwiększa jędrność i elastyczność skóry oraz poprawia mikrocyrkulację i eliminuję toksyny odpowiedzialne za powstawanie cieni pod oczami.

Korektor ma lekką i kremową formułę, która szybko się wchłania, nie powodując plam i pozostawiając skórę idealnie wygładzoną i rozświetloną. Uwielbiamy go także za jego aplikator! Produkt doskonale rozprowadza się na powierzchni twarzy (nie potrzebujemy do jego nakładania dodatkowej gąbki do makijażu).

Korektor dostępny jest w 6 odcieniach, które idealnie dopasują się do koloru skóry: Ivory, Light, Nude, Fair, Brightener, Neutralizer.

Korektor Anti-Age The Eraser Maybelline - cena w Rossmannie

Korektor w regularnej cenie kosztuje 46,99 zł. Teraz kupisz go za 20,99 zł. Promocja -55% na makijaż trwa do 31 maja 2020 roku.

