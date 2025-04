Każda wielbicielka kosmetyków wie, że podstawą dobrego wyglądu jest odpowiednia pielęgnacja skóry twarzy. I właśnie nadarza się okazja, aby zrobić zapasy ukochanych kosmetyków - w drogeriach Hebe rozpoczyna się promocja do -50% na kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

Promocja do 50% na pielęgnację twarzy w Hebe

W drogeriach Hebe przecenione są wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy popularnych marek: kremy do twarzy na dzień i na noc, serum, toniki, żele i płyny micelarne, maseczki oraz kremy pod oczy. Kosmetyki kupisz do 50% taniej.

Przykładowe obniżki do -50% w Hebe:

miodowa maseczka rozświetlająca NACOMI, cena z 34,99 zł na 26,99 zł,

krem do twarzy z propolisem Pureheals, cena z 79,99 zł na 47,99 zł,

hydrożelowe płatki pod oczy Benton, cena z 119,99 zł na 89,99 zł,

wegańska maseczka do twarzy Yasumi Eco, cena z 54,99 zł zł na 38,99 zł,

pinka oczyszczająca do twarzy Tony Moly, cena z 57,99 zł na 46,99 zł,

maska do twarzy w płachcie Cliv, cena z 19,99 zł na 11,99 zł.

Promocją objęte są takie marki jak: Bielenda, Eveline, MIYA, Bandi, Pure by Clochee, Garnier, Nivea, Nacomi, Yasumi, AA, Lirene, Loreal, Dermika, Ziaja, Ava, Orientana, Soraya oraz wszystkie azjatyckie.

Promocja trwa od dzisiaj, 20 lutego do 8 marca 2020 roku. Pośpiesz się! Najlepsze produkty wyprzedają się w błyskawicznym tempie!

fot. Materiały prasowe

