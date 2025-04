Podkład Make Up Cover marki Dermacol to bez wątpienia najmocniej kryjący podkład na światowym rynku. Został stworzony jako pierwszy tego typu produkt w Europie i jeden z pierwszych na świecie. Co więcej, licencja na ten produkt została sprzedana do Hollywood!

Podkład Make Up Cover Dermacol w Rossmannie

Dermacol, to czeska marka kosmetyków kolorowych, która działa już od ponad 50 lat. Produkty powstały w studiach filmowych, gdzie specjaliści od makijażu połączyli swoje siły z dermatologami. Make Up Cover to doskonale kryjący podkład, który przeznaczony jest nie tylko na ekrany, ale i do codziennego użytku.

Co go wyróżnia? Przede wszystkim to, że zawiera aż 50% pigmentów - to właśnie dzięki temu tak doskonale kryje wszelkie niedoskonałości i nadaje skórze idealny, jednolity koloryt.

Podkład doskonale radzi sobie ze wszystkimi problemami skórnymi - cieniami pod oczami, przebarwieniami czy plamami. Świetnie kryje trądzik i blizny pooperacyjne - jest w stanie zakamuflować nawet tatuaże. Można go stosować zarówno na twarz jak i na całe ciało w celu przyciemnienia lub rozjaśnienia koloru skóry.

Podkład dostępny jest w 19 kolorach - od tych bardzo jasnych, niemal porcelanowych po bardzo ciemne, czekoladowe odcienie. W ofercie znajdziesz zarówno podkłady o różowych jak i żółtych tonach.

Podkład Make Up Cover Dermacol - cena

Podkład w regularnej cenie kosztuje 49,99 złotych. Teraz kupisz go za 33,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann (również w sklepie internetowym drogerii).