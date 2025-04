Korektor, który potrafi zakamuflować wszystkie niedoskonałości i nie kosztuje fortuny? Taki w swojej ofercie ma marka Lovely. Jego działanie jest porównywane nawet do słynnego Diorskin Forever Undercover (ten ma tylko tę przewagę, że ma bogatszą gamę kolorystyczną) z tą różnicą, że korektor Liquid Camouflage Lovely jest od niego 10 razy tańszy.

Kryjący korektor Liquid Camouflage Lovely w Rossmannie

To jeden z najlepiej kryjących korektorów na rynku. Jest w stanie zakamuflować dosłownie wszystkie niedoskonałości - przebarwienia posłoneczne, „pajączki" i krostki. Mimo swojej gęstej konsystencji, doskonale nadaje się również pod oczy - docenią go te z was, które na co dzień zmagają się z sińcami i opuchlizną.

Korektor świetnie zgrywa się z większością podkładów i pudrów - można go dokładać, stopniując poziom krycia. Nie roluje się i nie ściera w trakcie dnia i, co nie zwykle ważne, nie podkreśla zmarszczek ani suchych skórek.

Korektor ma jeszcze jedną ogromną zaletę - użytkowniczki bardzo doceniają jego wygodny, duży aplikator w formie gąbeczki, który pozwala na wygodne rozprowadzanie produktu.

Korektor ma dużą pojemność i jest bardzo wydajny. Dostępny jest w 4 odcieniach - zarówno w tych o żółtych jak i o różowych tonach. Ma delikatny, nieco pudrowy zapach.

Korektor w regularnej cenie kosztuje 15,99 złotych. Teraz podczas promocji na kosmetyki do makijażu kupisz go za ok. 6,90 zł złotych we wszystkich drogeriach Rossmann.

Jak stosować korektor Liquid Camouflage Lovely?

Na cień pod oczy - nałóż go nie tylko na samą „podkówkę", ale również niżej tworząc coś na kształt trójkąta.

Jako bazę pod cienie do powiek - idealnie wyrówna nie tylko kolor powieki, ale również jej powierzchnię, co przedłuży ich trwałość.

Na krostki i pryszcze - pamiętaj, aby nie nakładać korektora bezpośrednio aplikatorem , bo możesz doprowadzić do rozwoju bakterii - nałóż go na dłoń i wklep w skórę opuszkami palców.

Na przebarwienia i pajączki - już odrobina korektora nałożonego na podkład zakryje wszystkie niedoskonałości - aby utrwalić efekt oprócz twarz pudrem, najlepiej transparentnym.

