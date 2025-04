Wszystkie wiemy, że muśnięta słońcem skóra wygląda bardziej apetycznie. Przetestowałyśmy bardzo dużo balsamów brązujących - nawet, jeśli efekt był zadowalający, to zapach, który ulatniał się po kilku godzinach od aplikacji, był nie do wytrzymania. Na szczęście istnieje na rynku balsam (i to polskiej marki!), który nie tylko pięknie brązuje skórę, ale także ma rewelacyjny zapach, który nie zamienia się w charakterystyczną woń samoopalaczy.

Balsam brązujący Mokosh w drogeriach Kontigo

O tym, że pięknie pachnie już wiesz - wszystko dzięki połączeniu pomarańczy z cynamonem. Fakt, taka kompozycja może kojarzyć się głównie z zimowymi miesiącami, ale jeśli lubisz korzenne, orientalne zapachy, będziesz z niego zadowolona przez cały rok.

Balsam poza tym, że nadaje skórze piękny, i co najważniejsze, naturalny kolor opalenizny, doskonale odżywia skórę. Zawiera olej z baobabu, słonecznika i z marchewki, które zapobiegają przesuszeniu, wosk z borówki, który silnie nawilża oraz macerat z kwiatów gorzkiej pomarańczy, który rewitalizuje i łagodzi podrażnienia. Oprócz tego w jego składzie znajdziesz łagodzący aloes oraz działającą antyoksydacyjnie witaminę E.

Najważniejszy jest jednak innowacyjny składnik pochodzenia naturalnego „MelanoBronze" otrzymywany z ekstraktu niepokalanka pospolitego, który zwiększa naturalną pigmentację skóry poprzez stymulację produkcji melaniny. Skóra zyskuje ciemniejszy koloryt dokładnie w ten sam sposób, jak podczas opalania, jednak bez konieczności narażania jej na promieniowanie UV.

Za co jeszcze go kochamy? Za to, że nadaje się również do twarzy - znalezienie dobrego kremu brązującego do twarzy graniczy z cudem! Krem nie zapycha porów i doskonale nawilża - radzimy jednak stosować go wyłącznie wieczorem, kiedy nie będziesz musiały nakładać makijażu (niekoniecznie musi z nim współgrać).

Balsam na jedną wadę - to cena. Za 180 ml opakowanie trzeba zapłacić 79,90 złotych. Teraz możesz go kupić za 63,19 złotych w drogeriach Kontigo. Balsam sprzedawany jest również w słoiczkach o pojemności 120 ml - świetnie rozwiązanie dla wszystkich, które chcą przetestować kosmetyk.

