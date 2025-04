Serum z niacynamidem ma obecnie w ofercie większość dobrych marek kosmetycznych. Niacynamid, czyli witamina B3, zmniejsza widoczność przebarwień, zapewnia gładką, nawilżoną i pełną blasku cerę. Przyjmuje się, że efektywne stężenie witaminy B3 (takie, które ma szansę zadziałać) to minimum 2%.

Serum z niacynamidem jest odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, nawet dla tej wrażliwej, naczynkowej czy atopowej - niezwykle rzadko wywołuje podrażnienia.

Witamina B3 polecana jest dla skóry suchej, nadwrażliwej, skłonnej do przebarwień, dojrzałej oraz trądzikowej.

Spłyca drobne zmarszczki przez syntezę kolagenu,

poprawia nawilżenie skóry i zapobiega jej odparowywaniu z naskórka,

przyspiesza gojenie się zmian trądzikowych,

reguluje produkcję sebum,

zmniejsza widoczność porów,

redukuje przebarwienia skórne i wyrównuje koloryt.

Nanieść 4-5 kropli na oczyszczoną skórę raz dziennie, rano lub wieczorem. Po wchłonięciu zastosuj ulubiony krem lub olejek do twarzy. Stosowanie niacynamidu dobrze jest połączyć z kwasem hialuronowym, cynkiem lub peptydami (w naszym zestawieniu znajdziesz również produkty, które łączą w jednej formule wymienione składniki).

Uwaga: jeśli używasz kosmetyków z witaminą C możliwa jest nietolerancja produktu. Stosuj produkty naprzemiennie albo zadbaj, by te z witaminą C, miały wyłącznie jej stabilną formę.

W naszym zestawieniu znajdziesz 5 najlepszych produktów z niacynamidem. Ceny zaczynają się od 24,99 zł, a kończą na 120 zł.

Serum Ampoule B 5% SVR

Serum zawiera 5% witaminę B3 oraz 3 wielkości cząstek kwasu hialuronowego, które doskonale nawilżają skórę, redukując uczucie dyskomfortu.

5% niacynamid poprawia jędrność skóry, spłyca drobne zmarszczki i wygładza. Dodatkowo łagodzi stany zapalne i redukuje przebarwienia.

Formuła zawiera tylko 12 składników. Jest bezzapachowa. Ponad 91% składników jest pochodzenia naturalnego.

Cena: 120,99 zł. Do kupienia w Superpharm.

Serum z niacynamidem The Oridinary

Serum marki The Oridinary zawiera aż 10% witaminy B3, która w połączeniu z cynkiem w stężeniu 1% przyspiesza proces regeneracji skóry i łagodzi wszelkie podrażnienia.

Serum ma pH wahające się między 5,5, a 6,5. Nie zawiera alkoholu, silikonów, olejów. Jest wegańskie, a podczas jego produkcji nie ucierpiały żadne zwierzęta.

Cena: 27 zł. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Serum z niacynamidem Esteticus BasicLab

Serum ma postać lekkiego żelu. Oparte jest na 10% stężeniu niacynamidu, 5% prebiotyku (BIOLIN P), który odnawia florę bakteryjną skóry, 2% kompleksie peptydów i filtracie z wody ryżowej, które łagodzą zmiany trądzikowe. Polecany jest przede wszystkim skórom z niedoskonałościami.

Najlepsze efekty zauważysz po 12 tygodniach systematycznego stosowania.

Cena: 119,90 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Serum z niacynamidem Next Level Nacomi

Serum marki Nacomi w swoim składzie zawiera niacynamid w stężeniu 15%. Oprócz niego sok aloesowy oraz pantenol, które nawilżają i łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia a także kwas hialuronowy w 4 formach, który zapewnia optymalny poziom nawilżenia skóry.

Cena: 24,90 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Serum wodne z niacynamidem B3-shot Iossi

W serum poza 10% stężeniem niacynamidu znajdziesz witaminę C (stabilną formę 3-O-Ethyl Ascorbic Acid) i ekstrakt z jagód Acai, które są silnymi antyoksydantami oraz olejek z drzewa herbacianego o właściwościach antybakteryjnych.

Posiada lekką konsystencję, która natychmiast wtapia się w skórę. Pierwsze efekty zauważysz po 4 tygodniach regularnej aplikacji.

Cena: 119 zł. Do kupienia w drogeriach internetowych.

