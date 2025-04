Do naszej redakcji trafiły nowości od marki Eveline Cosmetics. Wśród nich kilka produktów do makijażu w zgodzie z jesienno-zimowymi trendami i 2 kosmetyki do pielęgnacji ust - idealne na zimę.

Do przetestowania miałam:



mgiełkę do twarzy Glow and Go! Aqua Miracle,

maskarę Volume&Curl Ultimate Lashes,

balsam do ust SOS Expert,

błyszczyk Oh!My lips Lip Maximizer,

matowe szminki Velvet Matt,

żelową maskę do ust SOS Expert,

korektory Liquid Camouflage,

podkłady Selfie Time.

Mgiełka do twarzy Glow and Go! Aqua Miracle, cena 15,29 zł



Mgiełka dostępna jest w 2 kolorach: złotym i różowym. Ma delikatny, świeży zapach. Niemal natychmiast dodaje skórze blasku i poprawia jej koloryt - wymodelowana światłem buzia wygląda o wiele seksowniej.

Mgiełka Glow and Go! to idealny kosmetyk do torebki - w mig zamieni codzienny makijaż na bardziej wieczorowy. Jestem przekonana, że znajdzie całe grono zwolenniczek - w końcu sylwestrowa zabawa za pasem.

fot. Archiwum prywatne

Maskara Volume&Curl Ultimate Lashes, cena 17,29 zł



Bardzo lubię tusze marki Eveline Cosmetics, więc nie mogłam doczekać się testowania kolejnej nowości. Silikonowa, wygięta szczoteczka podkreśla każde, nawet najmniejsze włoski delikatnie je podkręcając i pogrubiając. Efekt? Rozdzielone, podwinięte rzęsy pełne objętości!

Maskara Volume&Curl nie osypuje się i nie kruszy w ciągu dnia. Ma piękny, głęboki czarny kolor.

fot. Archiwum prywatne

Balsam do ust SOS Expert, cena 9,99 zł



Balsam dostępny jest w 4 wersjach - w 3 kolorystycznych odsłonach (czerwonej, różowej i nude) i w podstawowej (odżywczej, bez koloru)

W ich składzie znajdziesz masło Shea, olejek rycynowy, olejek kokosowy, olejek z orzeszków Kukui i naturalne woski, które silnie nawilżają i tworzą barierę ochronną. Są przyjemnie tłuste i długo utrzymują się na ustach.

fot. Archiwum prywatne

Balsam SOS Expert doceniam za delikatny, kremowy zapach, piękny połysk i podkreślenie naturalnego koloru ust. Moja ulubiona wersja to ta różowa. Ogromny plus za wegańską formułę.

fot. Archiwum prywatne

Błyszczyk do ust Oh! My lips Lip Maximizer, cena 13,99 zł



Całkiem niedawno na nowo polubiłam się z błyszczykami, dlatego testowanie ich to była sama przyjemność - tym bardziej, że dwie nowości od Eveline Cosmetics są świetne!

Oba błyszczyki Oh! My lips mają za zadanie nabłyszczać i powiększać usta. I to nie tylko optycznie. Efekt jest naprawdę zauważalny. Jeden z nich zawiera wyciąg z papryczki chili a drugi jad pszczeli. Usta faktycznie robią się pełniejsze.

Uwaga! Musisz być przygotowana na delikatne mrowienie i szczypanie. Według mnie, nieco mocniej odczuwalne jest to przy błyszczyku z jadem pszczelim, ale wolę ten z papryczką chili - ma nieziemski, słodko-waniliowy zapach. Naprawdę trudno mu się oprzeć.

fot. Archiwum prywatne

Matowe szminki Velvet Matt, cena 10,90 zł

Szminki są mocno matowe, a mimo wszystko dobrze się je rozprowadza, dzięki kremowej konsystencji. To wszystko dlatego, że formuła pomadki Velvet Matt została wzbogacona o wosk candelila, który zapobiega przesuszaniu ust i bezbarwny olejek mineralny, który tworzy na ustach warstwę ochronną, zapobiegając nadmiernemu odparowaniu wody.

W moje ręce trafiły 3 kolory: 510, 511, 512 ( jest ich aż 8). Wszystkie oscylują w okolicy przyciemnionych nude i różu - najciemniejsza jest 512 i to właśnie ten kolor najbardziej mi się spodobał.

fot. Archiwum prywatne

Podkład Selfie Time, cena 15,99 zł

To jeden z lepiej kryjących podkładów jakie miałam okazję testować. Dostępny jest w 6 kolorach: 01 porcelain, 02 ivory, 03 vanilla, 04 natural, 05 beige, 06 honey. Mój kolor to porcelain.

fot. Archiwum prywatne

Podkład Selfie Time jest w stanie ukryć wszystkie niedoskonałości cery - cienie, przebarwienia, zaczerwienienia, nie tworząc przy tym „efektu maski", a to wszystko przez dodatek kwasu hialuronowego i witaminy E, które skutecznie zapobiegają przesuszeniom oraz długotrwale nawilżają cerę i dodają jej blasku.

fot. Archiwum prywatne

Maseczka do ust SOS Expert, cena 11,99 zł

To drugi wegański kosmetyk od Eveline Cosmetics, który miałam okazję testować. W opakowaniu znajdziesz 3 oddzielnie zapakowane złote maseczki żelowe.

Maseczka SOS Expert dobrze przylega do ust, a jej używanie jest banalnie proste. Po zastosowaniu usta są intensywnie nawilżone i zregenerowane. Moim zdaniem to świetnie rozwiązanie na wyjątkowe okazje np. wtedy kiedy wiesz, że przez całą noc będziesz nosiła matową (nieco wysuszającą) szminkę na ustach.

Maseczka zawiera kolagen roślinny i kwas hialuronowy - dwa doskonale nawilżające i odżywiające składniki. Formuła wzbogacona została ekstraktem z wąkroty azjatyckiej, która pobudza syntezę kolagenu i łagodzi podrażnienia.

fot. Archiwum prywatne

Korektory Liquid Camouflage, cena 17,90 zł

Korektor dostępny jest w 3 kolorach: 01 light, 02 natural i 03 vanilla. Ma gęstą, dobrze kryjącą formułę i jest w stanie zakamuflować wszystkie niedoskonałości.

Co ważne, jednocześnie jest na tyle delikatny, że może być stosowany pod oczami. Korektor Liquid Camouflage świetnie sprawdzi się przy wieczorowym makijażu.

fot. Archiwum prywatne

fot. Archiwum prywatne

Wszystkie kosmetyki są do kupienia w drogeriach Rossmann.

