Ten witaminowy krem BB z filtrem SPF30 świetnie się sprawdza nawet jesienią! Daje satynowe wykończenie bez efektu maski i sprawia, że skora pozostaje nawilżona i promienna przez cały dzień!

Jeśli do tej pory jesienią i zimą stawiałaś na mocno kryjące podkłady, ten multifunkcjonalny krem BB przekona cię do zmiany zdania! Witaminowy krem BB SPF30 myBBalm od MIYA Cosmetics docenisz za świetny efekt tonowania, bez obciążania skóry, ochronę przeciwsłoneczną i pielęgnujące działanie. Pokochasz go również za subtelny efekt glow i dobrą cenę!