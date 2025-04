Ten tusz nie tylko natychmiast pogrubia i podkręca rzęsy, ale również sprawia, że z każdym pociągnięciem stają się bardziej odżywione i dłuższe. Growing Lashes Stimulator to jeden z kosmetycznych hitów marki Wibo.

Teraz kupisz go w promocji w Rossmannie. Zapłacisz za niego 8,99 zł (jego regularna cena to 13,99 zł). Maskara dostępna jest zarówno w drogerii stacjonarnej jak i online.

Growing Lashes Stimulator to maskara, która nie tylko maksymalnie pogrubia i podkręca rzęsy, ale również stymuluje je do wzrostu, dzięki kilku cennym składnikom - peptydom i proteinom jedwabiu. W swoim składzie zawiera również d-panthenol i kolagen, które uelastyczniają i odżywiają włoski. Już po miesiącu stosowania rzęsy stają się mocniejsze, grubsze i wyraźniej dłuższe.

Tusz ma intensywnie czarny kolor. Jego zgrabna, silikonowa szczoteczka nabiera odpowiednią ilość produktu, a jej krótkie włoski, są w stanie dotrzeć do każdej rzęsy, nie brudząc przy tym powieki.

Tusz wydłuża, unosi i pogrubia rzęsy już po pierwszej warstwie. Efekt można stopniować, aż do teatralnego wykończenia makijażu. Maskara jest trwała, nie osypuje się i nie odbija na powiece - w nienagannym stanie wytrzymuje nawet 12 godzin. Nadaje się również dla wrażliwych oczu.

Nasze zachwyty nad produktem potwierdzają również Wizażanki:

To moje trzecie opakowanie. Rzęsy naprawdę są wydłużone, idealnie rozczesane. Niestety moich rzęs nie pogrubia, ale pomalowane są bardzo długie, a po pewnym okresie stosowania zdecydowanie dłuższe. Po odstawieniu na miesiąc nie zauważyłam żadnych skutków ubocznych. Z tego produktu jestem bardzo zadowolona.

