W poszukiwaniu rozświetlacza idealnego natknęłyśmy się na produkt od marki Wibo. Już za jednym dotknięciem pędzla dodaje skórze niesamowitego blasku i rozświetlenia. A do tego jest wielofunkcyjny!

Tylko teraz za rozświetlacz zapłacisz teraz 9,79 zł (jego regularna cena to 14,49 zł). Kupisz go w drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online). Promocja trwa do 31 lipca 2020 r.

Rozświetlacz Selfie Loose Shimmer Wibo przeceniony w Rossmannie

Sypka formuła Selfie Loose Shimmer od marki Wibo zawiera w sobie całe mnóstwo maleńkich drobinek, które iskrzą niesamowitym blaskiem.

Rozświetlacz może być stosowany jak klasyczny rozświetlacz nakładany na kości policzkowe, pod łuk brwiowy i łuk kupidyna, ale świetnie sprawdza się również jako cień do powiek - do podkreślenia samych wewnętrznych kącików albo do rozprowadzenia na całej powiece.

Selfie Loose Shimmer na pierwszy rzut oka wygląda bardzo... sylwestrowo. Dopiero po nałożeniu widać, że daleko mu do dyskotekowego efektu - blask jest intensywny, ale gładki jak tafla.

Jeśli chcesz nim uzyskać efekt mokrej skóry - wystarczy, że nałożysz go na mokro. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

po nałożeniu podkładu spryskaj twarz (z odległości około 30 cm) hydrolatem, odczekaj chwilę i aplikuj rozświetlacz za pomocą małego ale szerokiego pędzelka,

możesz również nakładać go punktowo za pomocą zwilżonej gąbki do makijażu.

Rozświetlacz, pomimo swojej małej objętości, jest niesamowicie wydajny. Duży plus za opakowanie - dziurkowana część dozuje odpowiednią ilość produktu. Po skończonym makijażu wystarczy przekręcić wieczko i nic nie ma prawa się wysypać.

Rozświetlacz dostępny jest w 3 kolorach: gold (złoty - jest najbardziej neutralny), pink (różowy - w chłodnym odcieniu) i violet (fiolety - również w zimnym odcieniu).

Naszą opinię potwierdzają również Wizażanki:

To malutki rozświetlacz o różowej pigmentacji, jest bardzo delikatny, ale daje piękny efekt rozświetlenia. Jest w malutkim pojemniczku ale bardzo wydajny i na bardzo długo posłuży. Ja używam także do oczu jako dodatek do cieni, albo w kącikach oczu. Świetnie sprawdza się na mokro. Mam w planach zakup złotej wersji. Idealny do torebki. Produkt nie zanika w ciągu godzin - długo się utrzymuje.

Jakiś czas temu szukałam dobrego rozświetlacza. Natknęłam się na produkt od Wibo. Pomyślałam, że przetestuję go i muszę przyznać, że efekt mnie zaskoczył. Nałożony na twarz produkt doskonale rozświetla policzki i inne części twarzy, które akurat chcemy aby lśniły. Kolor jest bardzo delikatny co sprawia, że ten kosmetyk będzie dobrze komponował się z każdym makijażem. U mnie jest numerem jeden jeśli chodzi o połysk. W dodatku wystarcza na długi okres czasu. Jest bardzo wydajny a cena odpowiednia do jakości.

