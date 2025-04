Rozświetlacz na dobre zadomowił się w naszych kosmetyczkach. Niektóre z nas twierdzą, że zaraz obok podkładu, to najważniejszy kosmetyk do makijażu.

Reklama

Większość z nas przyzwyczajona jest do rozświetlaczy w kamieniu lub w kremie - i to takie najczęściej lądują w naszych zakupowych koszykach. Zapominamy o tym, że na rynku dostępne są również produkty rozświetlające w płynie, które można stosować na kilka sposobów. Teraz, jeden z najpiękniejszych rozświetlaczy, który daje efekt tęczowego blasku kupisz w drogeriach Hebe o połowę taniej.

Rozświetlacz w płynie Makeup Revolution w Hebe

Rozświetlacz w postaci płynnego fluidu od Makeup Revolution ma niesamowity, opalizujący, liliowy kolor. Jest skoncentrowany i mocno napigmentowany - pozwala uzyskać piękny efekt tafli lub rozświetlić skórę dokładnie tam, gdzie chcemy.

Jak go stosować? Możesz stosować go samodzielnie, nakładając palcami lub gąbką do makijażu na najbardziej wystające części twarzy: kości policzkowe, pod łuk brwiowy, na łuk kupidyna i czubek nosa albo dodając kilka kropel do pokładu - doda wtedy skórze świetlistości. Możesz go również dodać do balsamu do ciała lub kremu, aby uzyskać wspaniały, pełny blask.

Dostępny jest w 7 pięknych odcieniach:

Unicorn Elixir (na zdjęciu),

Starlight (gwiazdny pył),

Rose Gold (różowe złoto),

Lustre Old (błyszczące złoto),

Bronze Old (złoty brąz),

Champagne (szampański róż),

Luminous Gold (elektryzujące złoto).

Rozświetlacz w płynie Makeup Revolution - cena

Rozświetlacz w regularnej cenie kosztuje 36,99 złotych. Teraz możesz go kupić za 18,49 złotych w ofercie promocyjnej drogerii Hebe (dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i przez internet.

Reklama

Więcej informacji o promocjach: