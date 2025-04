Kalifornijską markę Lime Crime odkryłyśmy już kilka lat temu. Od razu zrobiła na nas ogromne wrażenie - cudownie tęczowe kolory, niesamowicie iskrzące wykończenia i piękne opakowania. Do tego wszystkie kosmetyki są w 100% wegańskie. Czego chcieć więcej?

Od niedawna wybrane kosmetyki można kupić w perfumeriach Douglas. Między innymi boskie palety rozświetlaczy.

Paleta rozświetlaczy Hi-Lite marki Lime Crime w Douglasie

Potrójna paleta rozświetlaczy dostępna jest w 4 wersjach kolorystycznych:

Angels (chłodne-fioletowe tony),

Opal (różowe-brzoskwiniowe),

Mermaid (zielenie i błękity),

Blossom (nasycone różowe i pomarańczowe odcienie - widoczny na zdjęciu).

Rozświetlacze zamknięte są w tekturowym, pięknie wykonanym opakowaniu (na magnetyczny zatrzask) o holograficznym połysku. To, co jest w nich najbardziej zachwycające to to, jaki efekt dają na twarzy - jeśli marzysz o gładkim, lśniącym efekcie tafli to właśnie znalazłaś swój ideał.

Jak jej używać? Prasowane rozświetlacze najlepiej nakładać miękkim pędzelkiem na kości policzkowe, pod łukiem brwiowym, na czubek nosa i łuk kupidyna.

Paleta Hi-Lite od Lime Crime - cena

Paleta kosztuje 164 złotych i jest do kupienia w sklepie internetowym perfumerii Douglas. Warto jednak czekać na specjalne kody rabatowe i promocje - można ją wtedy kupić około 20% taniej.

