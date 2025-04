Puder do twarzy to jeden z kluczowych produktów w każdej kosmetyczce. Nawet jeśli nie masz problemu z nadmiernie błyszczącą się skórą, warto po niego sięgnąć, jeśli chcesz przedłużyć trwałość makijażu np. tego wieczorowego.

Jeden z najpopularniejszych i jednocześnie najlepszych pudrów do twarzy przeceniony jest teraz o prawie 50% w drogeriach Rossmann. To ryżowy puder od marki Lovely.

Puder ryżowy White Chocolate Lovely w Rossmannie

O zaletach pudru ryżowego można rozpisywać się w nieskończoność. Już samo to, że jest jednym z sekretów słynących z idealnej cery Azjatek, powinno zachęcać do przetestowania go na sobie.

Skład: Talc, Oryza Sativa Starch, Mica, Magnesium Stearate, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-1,ethylhexyl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Parfum, Hexylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Anise Alkohol, Hydrolyzed Collagen, Maltodextrin.

Puder ryżowy sprawdza się jako utrwalacz do makijażu - pozwala na utrzymywanie podkładu, różu czy bronzera w nienagannym stanie nawet do 16 godzin. Poza tym doskonale matuje cerę - polecany jest również skórom tłustym i mieszanym (nie jest komedogenny, więc nie zapycha porów).

Kolejną zaletą jest to, że jest transparentny - nie musisz martwić się, że będzie bielił twarz. Po nałożeniu staje się całkowicie neutralny i idealnie „stapia" się z kolorem cery. No i ten cudowny zapach czekolady - naprawdę może uzależniać!

Ile kosztuje puder Lovely w Rossmannie?

Puder w regularnej cenie kosztuje 24,99 zł. Teraz kupisz go za 15,99 zł we wszystkich drogeriach Rossmann.

W promocji dostępne są również pozostałe pudry marki Lovely. W ofercie znajdziesz: bananowo-czekoladowy i czekoladowy, matowy puder oraz 3 bronzery: toffee, dark i milky chocolate.

