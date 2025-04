Wybierając podkład mamy nadzieję, że po pierwsze, będzie potrafił ukryć to, czego nie chcemy pokazywać światu, a po drugie skóra będzie nawilżona i będzie wyglądała naturalnie.

Jednym z takich produktów, który spełnia wszystkie te wymagania jest podkład Healthy Mix od marki Bourjois. Podkład w regularnej cenie kosztuje 65,99 złotych. Teraz możesz go kupić za 26,39 złotych. Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Pośpiesz się, promocja trwa tylko do 31 października 2020 roku.

Witaminowy podkład Healthy Mix zawiera kompleks witamin C, E i B, które maskują niedoskonałości i usuwają oznaki zmęczenia oraz rozświetlą i odżywia skórę:

Podkład zawiera również pochodną kwasu hialuronowego - to właśnie dzięki niemu skóra jest nawilżona i wygląda niezwykle świeżo i naturalnie. Jak zapewnia producent: cera jest o 70% bardziej promienna nawet do 16 godzin!

Podkład posiada krycie od lekkiego po średnie i ma płynną konsystencję, który doskonale rozprowadza się na skórze. Bardzo lubimy go za wygodne opakowanie - jedna doza produktu potrafi idealnie pokryć całą twarz. To też jeden z tych podkładów, który działa podobnie jak kremy BB - można nim stopniować efekt krycia.

Podkład dostępny jest w 9 kolorach o różowych i żółtych tonach: 50 Rose Ivory, 50.5 Light Ivory, 51 Light Vanilla, 51.5 Rose Vanilla, 52 Vanilla, 52.5 Rose Beige, 53 Light Beige, 54 Beige i 55 Dark Beige. Bardzo doceniamy nazewnictwo odcieni - jest proste i od razu wiadomo czego można się spodziewać po danym kolorze.

Jak nakładać podkład rozświetlający? Najlepiej palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu - efekt będzie wtedy najbardziej naturalny. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem makijażu odpowiednio nawilżyć skórę - podkłady bardzo lubią się z serum z witaminą C.

Podkład Healthy Mix polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za piękne rozświetlenie skóry i naturalne wykończenie.