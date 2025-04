Dobry podkład do twarzy wcale nie musi kosztować fortuny. Marka AA ma w swojej ofercie jeden z najtańszych fluidów na rynku - Ideal Tone. Sprawdzi się idealnie, jeśli szukasz produktu o średnim kryciu i naturalnym wykończeniu. Teraz kupisz go jeszcze taniej w drogeriach Rossmann.

Podkład Ideal Tone AA w Rossmannie

Podkład Ideal Tone dobrze maskuje wszelkie niedoskonałości: zaczerwienienia, przebarwienia i drobne krostki. Bez poprawek utrzymuje się na twarzy do 8 godzin. Nie tworzy efektu maski, za to nadaje piękne, promienne wykończenie - skóra wygląda na zdrową i wypoczętą.

Fluid nadaje się dla każdego typu cery, ale najbardziej zadowolone z niego będą posiadaczki cer normalnych, suchych i odwodnionych. Jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, sięgnij dodatkowo po puder np. ryżowy, którym utrwalisz podkład i delikatnie zmatowisz buzię.

Podkład dostępny jest w 6 odcieniach: 103 Light Beige, 105 Sand Ideal, 106 Golden Beige, 107 Dark Beige, 109 Caramel Ideal, 111 Coffee. Wszystkie mają w sobie beżowo-żółte tony. Produkt jest hipoalergiczny, testowany klinicznie u alergików. Nadaje się nawet dla skór wrażliwych. Jest odpowiedni również dla wegan i wegetarian.

Podkład w regularnej cenie kosztuje 16,99 złotych.

Jak nakładać podkład, aby uzyskać nieskazitelną cerę?

Zacznij od odpowiedniej pielęgnacji. Przetrzyj twarz tonikiem, nałóż serum - najlepiej rozświetlające z witaminą C. Następnie lekki krem do twarzy. Poczekaj, aż kosmetyki się wchłoną i zacznij aplikację podkładu.

Możesz zrobić to palcami albo zwilżoną ciepłą wodą gąbką do makijażu. Jeśli chcesz, aby makijaż był bardziej trwały, sięgnij po bazę do makijażu (nałóż ją pod podkład) i puder transparentny - po wykonaniu makijażu, oprósz nim całą buzię lub tylko strefę „T" (w zależności od potrzeb).

