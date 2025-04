Pierwsze ciepłe, wiosenne dni zbliżają się wielkimi krokami, a to oznacza jedno - zaczniemy nosić zwiewne sukienki, szorty i sandałki. Niestety, zanim pojawi się naturalna opalenizna i skóra nabierze zdrowego koloru minie sporo czasu. Aby ciało wyglądało atrakcyjnie, warto kilka tygodni wcześniej rozpocząć stosowanie balsamów brązujących.

Przed każdym wyjściem, aby dodać skórze ponętnego blasku, podkreślić je cudownym olejkiem z drobinkami od marki NUXE. Teraz kupisz go sporo taniej!

Suchy olejek do ciała, twarzy i włosów z drobinkami NUXE w Superpharm

Suchy olejek Huile Prodigieuse Or zawiera złote drobinki pochodzenia mineralnego. Posiada unikalną, nietłustą konsystencję, która niemal od razu się wchłania pozostawiając odpowiednio nawilżone i piękne ciało.

Olejek nadaje skórze niesamowitą miękkość i piękny, złoty blask. Drobinki są na tyle małe, że iskrzą jak złota pajęczyna - niemal niewidoczne są pojedyncze cząstki brokatu. Poza tym olejek głęboko regeneruje i odżywia skórę, ma właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu pomaga zachować młody wygląd.

W swoim składzie zawiera przede wszystkim olejki roślinne takie jak olej tsubaki, który odżywia i chroni skórę oraz olej z orzechów laskowych, który działa łagodząco. Obecność witaminy E, pomaga neutralizować wolne rodniki.

Jak go stosować? Niewielką ilość olejku nanieść na skórę - jeśli efekt połysku jest dla ciebie zbyt intensywny, dodaj kilka kropel olejku do ulubionego balsamu do ciała. Z powodzeniem możesz go także stosować na włosy - zyskają trójwymiarowy blask. Kilka kropel warto też dodać do podkładu, aby uzyskać prawdziwie świetlisty makijaż.

Dodatkowym plusem olejku jest jego niepowtarzalny zapach - jest ciepły, korzenny - przypomina egzotyczne wakacje dzięki obecności kwiatów pomarańczy, magnolii, wanilii i drzewa sandałowego.

Olejek NUXE - cena

W regularnej cenie olejek kosztuje 119 złotych za 50 ml. Teraz kupisz go za 69,99 złotych w drogeriach Superpharm. Jest również dostępna większa pojemność - 100 ml kosztuje pierwotnie 169,99 złotych a teraz 99,99 złotych.

