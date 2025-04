Kosmetyki marki Polka podbiły serca kobiet głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że większość z nich ma dobre składy, a po drugie wszystkie mają niewysokie ceny, które nie rujnują budżetu.

Reklama

Marka Polka to kilka linii pielęgnacyjnych do twarzy - różowa (przeciwzmarszczkowa z miedzią i wodą termalną), niebieska (nawilżająca z lnem), żółta (rewitalizująca z bursztynem) i zielona (odżywiająca z owsem). Jedną z naszych ulubionych jest ta żółta z ekstraktem z bursztynu, który regeneruje i ujędrnia skórę.

Krem nawilżający z linii bursztyn Polka w Rossmannie

Krem przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry i w każdym wieku, chociaż (przypuszczamy), że najbardziej zadowolone z niego będą posiadaczki cer suchych i odwodnionych. To, co ważne, to to, że krem nadaje się nawet dla skór wrażliwych, skłonnych do podrażnień. Krem sprawdzi się zarówno podczas dziennej, jak i wieczornej pielęgnacji.

Krem ma delikatnie żółty kolor. Jego konsystencja jest dość gęsta, nieco tłusta (pozostawia na skórze delikatny film), a jednocześnie lekka - krem nie jest ciężki - szybko się wchłania i świetnie nawilża. Dodatkowo ujędrnia i uelastycznia skórę.

Krem ma intensywny, charakterystyczny zapach przypominający słodkie landrynki - dla niektórych może to być spora wada.

Krem w regularnej cenie kosztuje 15,99 złotych. Teraz kupisz go za 9,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann (stacjonarnie i online).

W bursztynowej linii marki Polka dostępny jest również płyn micelarny, krem wygładzenie+energia, maseczkę do twarzy i balsam do ciała.

Jak zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie?

O tym, że krem nawilżający na dzień to podstawa codziennej pielęgnacji, chyba nikomu już nie musimy przypominać. Ale jeśli twoja skóra jest wymagająca i często borykasz się z przesuszeniem czy drobnymi krostkami, warto uzupełnić ją o kilka produktów.

Sięgnij po serum - najlepiej to z kwasem hialuronowym, koenzymem Q10 albo witaminą C. Zrezygnuj z toników na rzecz hydrolatów - kupisz je już za kilkanaście złotych w każdej drogerii. Są delikatniejsze dla skóry, a do tego mają działanie nawilżające i kojące.

Raz w tygodniu zafunduj skórze zabieg renerująco-nawilżający - może to być maska w płachcie i 2 razy w tygodniu stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten korektor za 9 złotych zamaskuje wszystkie niedoskonałości

Tusz z odżywką, który daje efekt sztucznych rzęs do kupienia w Rossmannie