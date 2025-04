Lavera to jedna z tych marek, których wstyd nie znać. Naturalne i wegańskie składy, świetne działanie i przystępna cena. Jedyną wadą kosmetyków jest trudna dostępność - największą ofertę znajdziesz w sklepach z naturalnymi, ekologicznymi kosmetykami. Teraz jeden z kultowych produktów marki trafił do popularnych drogerii!

To Basis Sensitiv - świetny, uniwersalny krem na każdą porę roku. Zapłacisz za niego 7,99 złotych (w regularnej cenie kosztuje 9,99 zł). Kupisz go w drogeriach Rossmann zarówno stacjonarnie jak i online.

Krem Basis Sensitiv Lavera przeceniony w Rossmannie

Krem ma gęstą, zbitą konsystencję, z którą trzeba umieć się obchodzić. Niektóre z was narzekają, że trudno się go rozsmarowuje - żeby ułatwić sobie to zadanie, przed aplikacją kremu należy spryskać twarz tonikiem lub hydrolatem - wtedy formuła kremu nie stanowi żadnego „oporu", a jego aplikacja to przyjemność.

Mimo, że krem wchłania się do matowego wykończenia i nadaje się pod makijaż, nie wszystkie cery polubią się z nim o każdej porze dnia. Na dzień sprawdzi się tylko u wymagających, bardzo suchych - jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną nakładaj go tylko na noc - obudzisz się z ultra miękką i gładką buzią! Warto dodać, że krem nie zapycha, nie podrażnia i nie uczula.

Krem ma piękny, cytrusowy zapach. Natychmiast po zastosowaniu skóra staje się przyjemna w dotyku, odżywiona i zregenerowana. Znika nieprzyjemne uczucie ściągnięcia, wszelkie podrażnienia i zaczerwienienia. Krem nie bieli skóry i szybko się wchłania.

Krem w swoim składzie zawiera m.in. regenerujące i odżywcze masło shea, nawilżający olej ze słodkich migdałów, ujędrniający olej jojoba i kojącą i łagodzącą wodę różaną.

Zapakowanych jest w metalowe opakowanie. Jest bardzo wydajny - opakowanie 25 ml starcza na 2 miesiące regularnego stosowania.

A co na temat kremu Lavera mówią Wizażanki?

Produkt lekko żółtawego koloru, ma gęstą i treściwą konsystencję. Początkowo byłąm niemal pewna, że będzie bardzo odżywczy, ciężki i pozostawi na skórze tłustą warstwę. Tak się jednak nie stało! Odżywczy, ale absolutnie nie tłusty!

Produkt należy szybko rozsmarować, ponieważ błyskawicznie zastyga tworząc na twarzy warstewkę ochronną. Niczym nie podobna do powłok, które pozostawiają kremy z dodatkiem silikonów. Po aplikacji buzia jest mięciutka i bardzo przyjemna w dotyku. Mój chłopak jest zadowolony, że w końcu nie kleję się po nałożeniu kremu na noc. Na dodatek krem pozostawia na skórze efekt naturalnego matu. Dlatego często nakładam go na filtr przeciwsłoneczny, aby nie tylko nawilżyć skórę, ale także zredukować efekt świecenia.

