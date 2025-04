Krem tonujący Sun Addict to nowość od marki Soraya. Jest lekki, wyrównuje koloryt skóry, a do tego nie zapycha porów. Teraz kupisz go w promocyjnej cenie drogeriach Hebe.

Krem tonujący Sun Addict marki Soraya w Hebe

Krem ma niezwykle lekką konsystencję, idealną na lato. Świetnie sprawdza się podczas największych upałów - jego formuła nie obciąża nadmiernie skóry. Produkt delikatnie wyrównuje koloryt, podkreślając przy tym opaleniznę, nawilżając i wygładzając.​

Krem zawiera unikalny, aktywny składnik Fito D-complex pochodzenia​ roślinnego, który naśladuje działanie witaminy D. Poza tym w składzie znajdziesz również olejek kokosowy, który wygładza, nawilża​ i odżywia skórę.​

Krem tonujący Soraya świetnie się rozprowadza, szybko​ wchłania i nie zatyka porów. Nadaje się do każdego rodzaju skóry, ale najbardziej zadowolone będą z niego posiadaczki cery suchej, wrażliwej i cienkiej.

Krem w regularnej cenie kosztuje 9,99 zł. Teraz kupisz go za 7,99 zł w drogeriach Hebe (stacjonarnie i online).

Jak stosować krem tonujący?

Krem tonujący najlepiej jest nakładać palcami, delikatnie wklepując. Jeśli masz skórę suchą lub odwodnioną, przed aplikacją nałóż dodatkowo serum i krem nawilżający. Jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą, zastosuj tylko serum - krem tonujący wystarczająco dobrze nawodni skórę.

Wystarczy jedna warstwa kremu tonującego, aby uzyskać wyrównany koloryt skóry. Jeśli na skórze masz niedoskonałości, które chcesz zakamuflować, zakryj je korektorem - nie nakładaj kolejnej warstwy kremu, bo w ciągu dnia może się zwarzyć.

