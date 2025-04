Marka Vianek z pewnością znana jest wszystkim miłośniczkom naturalnych, polskich kosmetyków. W jej ofercie znaleźć można pełną gamę kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Produkty podzielone są na 6 linii - zieloną energetyzującą, niebieską nawilżającą, czerwoną ujędrniającą, fioletową kojącą, różową łagodzącą i pomarańczową odżywczą.

My szczególnie upodobałyśmy sobie lekki krem odżywczy do twarzy z pomarańczowej serii, który nadaje się do codziennej pielęgnacji. Do tej pory dostępny był wyłącznie w drogeriach Hebe, teraz kupisz go również w Rossmannie.

Krem odżywczy Vianek w Rossmannie

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, ale najbardziej zadowolone z niego będą posiadaczki skór suchych, odwodnionych, wrażliwych i naczynkowych.

Krem zawiera bogaty w witaminy oraz inulinę ekstrakt z korzenia cykorii, który wykazuje działanie ochronne, antyoksydacyjne i łagodzące. Dodatkowo olej z pestek moreli i lecytyna sojowa wzmacniają barierę lipidową zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody.

Krem bardzo delikatnie pachnie. Ważna uwaga - nie wchłania się od razu, dlatego jeśli chcesz nałożyć na niego makijaż, warto zaczekać kilka minut. To jedyny, niewielki minus produktu. Poza tym krem doskonale nawilża skórę - jest to wyczuwalne przez cały dzień, aż do wieczornego demakijażu.

Krem w regularnej cenie kosztuje 23,99 złote. Kupisz go we wszystkich drogeriach Rossmann - niestety, nie jest dostępny online.

