Krem do twarzy dobrany do potrzeb naszej skóry to podstawa pielęgnacji. Jak znaleźć swój ideał? Przede wszystkim należy czytać składy. Jednym z wyróżniających się kremów ze względu na skład i działanie, jest krem arganowy od polskiej marki Nacomi.

Krem arganowy Nacomi w Hebe

Najważniejszym składnikiem kremu jest wcześniej wspomniany olejek arganowy (jest na samym początku listy składników) o niezastąpionych właściwościach nawilżających, przeciwzmarszczkowych i odżywczych.

Oprócz tego znajdziesz w nim również regenerujące masło shea, które uelastycznia i ujędrnia skórę, olej kokosowy, który doskonale nawilża, witaminę E, która hamuje proces starzenia się i regeneruje przesuszony naskórek oraz D-penthanol, który dodatkowo nadaje cerze elastyczność i zapobiega utracie wody. Jednym słowem - przeciwzmarszczkowy eliksir.

Skóra już po tygodniu regularnego używania staje się odżywiona i nawilżona, zyskuje elastyczność i blask.

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji skóry po 30. roku życia, ale nie należy trzymać się tego zapisu tak rygorystycznie. Jeśli czujesz, że twoja cera jest przesuszona, ściągnięta i pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki, śmiało możesz po niego sięgnąć.

Ile kosztuje krem arganowy Nacomi?

Krem w regularnej cenie kosztuje 29,99 złotych. W linii z olejkiem arganowym znajdziesz również krem na noc i krem pod oczy.