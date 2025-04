Polską markę Veoli Botanica polecałyśmy wam już kilka miesięcy temu. I choć do tej pory nie udało nam się przetestować wszystkich jej produktów (w portfolio marki znajdziesz 7 kosmetyków do pielęgnacji twarzy, mydełka oraz akcesoria do pielęgnacji), to opinię o kremie na noc mamy już wyrobioną. Jest świetny!

Krem na noc z ochroną lipidową Veoli Botanica, cena 99 zł

Po pierwsze i najważniejsze - krem zawiera 97,78% surowców pochodzenia naturalnego. Do tego wszystkie składniki pochodzą Polski, a kosmetyki zamknięte są w szklanych słoiczkach i butelkach nadających się do recyklingu.

Krem na noc silnie nawilża, poprawia elastyczność i wspomaga naturalne procesy odnowy naskórka. Do tego łagodzi, koi podrażnienia, redukuje oznaki zmęczenia i wzmacnia ochronę przed wolnymi rodnikami. Ma treściwą ale nietłustą konsystencję, która szybko się wchłania i pozostawia skórę miękką i odżywioną.

Stworzony został z myślą o cerach wrażliwych, skłonnych do podrażnień, przesuszonych i naczynkowych (w tych wypadkach sprawdzi się również jako krem na dzień) ale będzie współgrał także ze skórą normalną i mieszaną.

Krem ma pojemność 60 ml, więc nieco więcej niż standardowy krem do twarzy.

Najważniejsze składniki kremu Veoli Botanica

