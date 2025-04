Krem CC (skrót od Color Control lub Color Correction) to wzbogacona wersja dobrze wszystkim znanego kremu BB - ma nieco mocniejsze krycie i poza tym, że jest kompilacją kremu nawilżającego i podkładu to również ma cechy korektora a nawet utrwalającego pudru.

Kremy CC stworzone zostały z myślą o problematycznej cerze - więc jeśli do tej pory nie polubiłaś się z kremami BB, może powinnaś sięgnąć właśnie po nie? Jednym z najlepszych na rynku jest ten od amerykańskiej marki It Cosmetics.

Krem CC Color Correcting Your Skin But Better, It Cosmetics

Po pierwsze i najważniejsze - krem kryje lepiej niż niejeden podkład, a to przede wszystkim dlatego, że jest bardzo mocno napigmentowany. Po drugie, nie pozostawia efektu maski - mimo perfekcyjnego zakamuflowania niedoskonałości, wygląda na buzi bardzo naturalnie i świeżo.

fot. archiwum prywatne

Krem CC spełnia nie tylko funkcję podkładu - jego formuła łączy w sobie krem nawilżający, serum przeciwzmarszczkowe, korektor i krem przeciwsłoneczny (zawiera mineralny filtr SPF 50+). Dzięki innowacyjnej formule z peptydami, niacyną, algami, witaminami A, C, B i E, kwasem hialuronowym i hydrolizowanym kolagenem zapewnia skórze nawilżenie, odżywienie i zniwelowanie niedoskonałości i zmarszczek.

Ważna uwaga - krem nie matuje (do tego marka stworzyła puder lub drugą, matującą wersję kremu). Daje za to świetliste wykończenie, dzięki czemu cera wygląda promiennie i zdrowo.

Krem dostępny jest w 12 kolorach - na zdjęciach widzisz najjaśniejszy (fair), który idealnie pasuje do bardzo jasnej karnacji. Krem do kupienia jest również w wersji rozświetlającej (różowa tubka) i matującej (zielona tubka).

Produkt ma dosyć intensywny zapach - porównałybyśmy go z zapachem eukaliptusa. Niektórym może to przeszkadzać - dla nas jest do zaakceptowania.

Krem CC It Cosmetics - cena i gdzie kupić?

Marka właśnie wkroczyła na polski rynek. Jej produkty kupisz w perfumeriach Douglas. Krem CC kosztuje 169 złotych. Marka posiada w ofercie również: puder transparentny, szminki, uniwersalną kredkę do brwi, tusz do rzęs i korektor pod oczy oraz kosmetyki do pielęgnacji i pędzle do makijażu.

