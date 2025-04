Mimo że kremy CC większości z nas kojarzą się z kosmetykami do pielęgnacji twarzy, to są również takie do pielęgnacji całego ciała. Co dają nam kremy CC? Przede wszystkim wyrównany koloryt i satynowy blask - skóra wygląda jak po retuszu!

Krem CC Aqua Magic Bielenda w Rossmannie

Głównym zadaniem kremu jest maskowanie niedoskonałości - „pajączków", przebarwień, siniaków czy blizn, które zaraz po nałożeniu stają się niewidoczne - znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Krem CC od marki Bielenda w swoim składzie zawiera koenzym Q10 i kwas hialuronowy dzięki czemu również odżywia, ujędrnia i nawilża skórę.

Krem ujednolica koloryt i neutralizuje zaczerwienienia. Daje efekt skóry muśniętej słońcem. Formuła ma w sobie mnóstwo połyskujących, złotych drobinek, które pięknie odbijają światło - skóra wygląda bardziej apetycznie i seksownie.

Nie zostawia żadnych śladów na ubraniach - niemal od razu wysycha i stapia się ze skórą. Jest wodoodporny, nadaje się więc na plażę lub basen. Zawiera filtr UV SPF 6, ale przed kąpielami słonecznymi warto posmarować się nieco wcześniej kremem z wyższym filtrem.

Krem dostępny jest w jednym odcieniu - uwaga, dla bardzo jasnych karnacji jest zdecydowanie za ciemny. Dużym plusem jest jego zapach, który w niczym nie przypomina typowych kosmetyków samoopalających.

W regularnej cenie kosztuje 24,99 złotych. Teraz kupisz go za 19,99 złotych we wszystkich drogeriach Rossmann (również online).

Jak stosować krem CC do ciała?

Pamiętaj, że krem CC nadaje skórze kolor opalenizny, postaraj się, aby podkład do twarzy współgrał z jego odcieniem, wtedy będzie wyglądać najbardziej naturalnie.

Jeśli wybierasz się na plażę , nałóż krem z wysokim filtrem na całe ciało, odczekaj kilka minut aż się wchłonie i nałóż krem CC na całe ciało lub wybrane partie, którym chcesz nadać zdrowego kolorytu.

, nałóż krem z wysokim filtrem na całe ciało, odczekaj kilka minut aż się wchłonie i nałóż krem CC na całe ciało lub wybrane partie, którym chcesz nadać zdrowego kolorytu. Jeśli szykujesz się na wieczorne wyjście, godzinę przed nałożeniem kremu zrób porządny peeling ciała, nałóż balsam odżywczy i po paru minutach nałóż krem CC. Zanim założyć ubranie, poczekaj aż całkowicie się wchłonie.

