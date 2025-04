Perfumy potrafią kosztować setki złotych, czasem nawet tysiące. Jeśli chcesz pachnieć jak wiosenna bogini, ale masz inne pomysły na wydawanie dużych pieniędzy, postaw na te tanie u dobre zamienniki drogich perfum i zaskocz wszystkich. Te propozycje pachną niemal identycznie i mają naprawdę długi ogon.

My Way to kultowa kompozycja od Giorgio Armani, która idealnie sprawdza się jako wiosenny, uniwersalny klasyk. Lekki i subtelny, a jednocześnie trwały zapach kusi pomarańczowymi, rześkimi nutami zmieszanymi z romantycznym jaśminem, wanilią oraz mocniejszym cedrowym akcentem.

To jednak również spory wydatek. Za 100 ml trzeba zapłacić ponad 900 złotych. Jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, soczysty zamiennik znajdziesz w znanych sieciówkach, takich jak Hebe czy Rossmann. Ochotę na My Way zaspokoi zapach La Rive Her Choice, który dostaniesz za mniej, niż 30 złotych. Inspirację zapachem Giorgio Armani widać już po samym flakoniku, ale w środku także czeka miłe zaskoczenie. Lekki i subtelny, a jednocześnie orzeźwiający, kwiatowy zapach idealnie sprawdza się na co dzień.

fot. Wiosenne tanie zamienniki drogich perfum: Giorgio Armani My Way (cena ok. 920 zł / 100 ml), La Rive Her Choice (cena ok. 30 zł / 100 ml)/mat. prasowe

Zapach Good Girl by Carolina Herrera to jedne z ulubionych perfum Francuzek. Elegancka, nieoczywista kompozycja kusi wieczorowym akcentem, który sprawdzi się także na co dzień. To idealna propozycja dla odważnych kobiet, które nie boją się pokazywać swoją pewność siebie.

Zapach ten szczególnie lubią kobiety dojrzałe, choć i młode dziewczyny chętnie po niego sięgają. Niestety, cena tych perfum nie jest zachęcająca, w przeciwieństwie do samego zapachu. Za 100 ml musimy zapłacić nieco ponad 800 złotych.

Idealnym zamiennikiem dla tego zapachu jest Made in Lab no 17. Marka specjalizuje się w tworzeniu zapachów inspirowanych znanymi klasykami. Za 100 ml "caroliny" zapłacisz jedynie 50 złotych. Zapach jest trwały i do złudzenia przypomina Good Girl.

fot. Wiosenne tanie zamienniki drogich perfum: Carolina Herrera Good Girl (cena ok. 815 zł / 100 ml), Made in Lab 17 (cena 49,99 zł / 100 ml)/mat.prasowe

Ten owocowo-kwiatowy zapach to prawdziwy hit wiosny i lata. Kochają go kobiety na całym świecie i to nie bez przyczyny! To wyjątkowo trwała kompozycja, uwalniająca stopniowo cudowny bukiet zapachowy, od subtelnej gruszki przez romantyczny jaśmin aż po mocną paczulę.

Za stumililitrowy flakon zapłacisz ok. 760 złotych, jednak możesz szybko znaleźć pyszny zamiennik. W zasadzie już go dla ciebie znalazłam, to Made in Lad no 128. Zapach utrzymuje się na skórze i ubraniach przez wiele długich godzin, uwalniając stopniowo kolejne akordy. Świetnie sprawdzą się na co dzień i od święta, a także na wieczorne, eleganckie wyjścia.

fot. Wiosenne tanie zamienniki drogich perfum: Gucci Flora Gorgeous Gardenia (ok. 769 zł / 100 ml), Made in Lab 128 (49.99 zł / 100 ml)/mat.prasowe

Si Giorgio Armani to romantyczne, eleganckie perfumy, dla niektórych zbyt mocne na wiosnę, dla innych wręcz przeciwnie - idealnie na tę nieprzewidywalną przejściową porę roku. W minimalistycznym flakonie mieszają się nuty kwiatowe, owocowe i drzewna. To dość droga propozycja, bo 100 ml kosztuje niecałe 800 złotych, ale w popularnych drogeriach znajdziesz zamiennik za ok. 30 - to brzmi jak doskonały interes!

Woda perfumowana La Rive In Woman. Nuty zapachowe są tu niemal takie same, przez co kompozycja do złudzenia przypomina "armanijny" klasyk. Takiemu zamiennikowi śmiało możesz powiedzieć "si"!

fot. Wiosenne tanie zamienniki drogich perfum: Giorgio Armani Si (cena ok. 785 zł / 100 ml), La Rive In Woman (cena 27,99 / 100 ml)/mat.prasowe

Kto nigdy nie miał w ręce testera tego zapachu, niech pierwszy rzuci francuską bagietką. To dla wielu Francuzek niemal religia. Kultowy zapach Yves Saint Laurent to kompozycja, w której pierwsze skrzypce grają nuty pomarańczy i lawendy. To mocna, a jednocześnie romantyczna propozycja, która podkreśla twoją pewność siebie, kobiecość i wydobywa seksapil. Idealnie sprawdza się na co dzień i na wielkie wyjścia.

Doskonałym zamiennikiem tych perfum jest zapach Lazelle Live Free, dostępny m.in. w Rossmanie. Zamiast 640 złotych zapłacisz jedynie 30, a w środku dostaniesz niemal identyczną kompozycję o wyjątkowej trwałości. Kompozycja doskonale łączy orientalne i cytrusowe nuty.

fot. Wiosenne tanie zamienniki drogich perfum: YSL Libre (cena 640 zł / 100 ml), Lazelle Live Free (cena ok. 29 zł / 100 ml)/mat.prasowe

