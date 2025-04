Zapach Red Jeans od Versace w latach 90. robił furorę. Już samo to, że perfumy zamknięte były w metalowej puszce, było czymś zupełnie wyjątkowym. I choć może większość z was przyzna, że czasy jego świetności już dawno się skończyły, to niektóre perfumy warto mieć w swojej kolekcji tylko po to, aby móc sobie przypomnieć jak pachniała beztroska młodość...

Teraz wodę toaletową Red Jeans Versace kupisz za 69,99 złotych w drogeriach Rossmann (ich regularna cena to 129,99 zł za 75 ml). Dostępna jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Woda toaletowa Red Jeans Versace w promocji w Rossmannie

Red Jeans od Versace to prawdziwie kwiatowo-drzewny zapach, otulający i miękki, choć czuć w nim słodycz landrynek. W nucie głowy pojawia się cała gama kwiatów: frezja, gardenia, jaśmin i konwalia. W nucie serca dominuje drzewo sandałowe i wanilia, a w nucie bazy ciepłe piżmo i puder.

I choć zapach nie jest wyjątkowo trwały - określa się go na mniej więcej 5-6 godzin, to i tak warto go przetestować na własnej skórze. Na uwadze też warto mieć, że jest to woda toaletowa, a nie perfumowana - zapach ma prawo się ulatniać o wiele szybciej.

Zapach z rozrzewnieniem wspominają również wizażanki. Określają go jako słodki, cukierkowy, ciepły.

Do tego zapachu mam ogromny sentyment, to były jedne z moich pierwszych „droższych perfum. Kiedy byłam nastolatką byłam zachwycona ich opakowaniem, wtedy wydawało mi się przepiękne i bardzo intrygujące. Do zapachu zawsze miałam małe ale, jednak wspominam je z uśmiechem, kiedy je widzę na półce to od razu robi mi się cieplej na sercu, jest to bardzo radosny i dziewczęcy zapach.

Versace Red Jeans kojarzy mi się z dzieciństwem. Po raz pierwszy spotkałam się z nim mając zaledwie kilka lat - moja ciocia była (i jest) jego zwolenniczką. Kompozycja jest świeża, ale ma w sobie coś otulająco-pudrowego. Jest to zdecydowanie zapach kwiatowy, idealny na dzień. Mimo wszystko nie jest oklepany, nudny. Siedzi w nim coś wyjątkowego. Warto poznać go bliżej.

W promocji w drogeriach Rossmann kupić można również Blue Jeans Versace, czyli męską wersję zapachu. Ta jest zdecydowanie bardziej świeża i owocowa.

