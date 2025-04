Fanki pielęgnacji z pewnością znają marki własne dostępne w drogeriach Rossmann - Alterra i Rival de loop. Większość z was pewnie kojarzy je z szamponami do włosów, balsamami do ciała i kosmetykami do pielęgnacji twarzy. Ale czy wiedziałyście, że mają w swoim portfolio również kosmetyki kolorowe? Są do kupienia w niemieckich Rossmannach i to za grosze!

Kosmetyki kolorowe Alterra - co warto kupić?



W ofercie marki Alterra znajdziesz lakiery do paznokci, podkłady, korektory, pomadki, błyszczyki, kredki do oczu, cienie do powiek, tusze do rzęs - czyli wszystko to, co potrzebne jest do wykonania pełnego makijażu. Kolory? Raczej zachowawcze - klasyczne beże, brązy a wśród szminek czerwienie i róże. Marka co jakiś czas wypuszcza także limitowane edycje - obecnie do kupienia jest ta inspirowana Maroko.

Nie brakuje też innowacyjnych produktów takich jak puder bananowy, antystresowa baza pod makijaż z ekstraktem lawendowym czy olejków do ust w kulce.

Ceny? Za pomadę trzeba zapłacić 3 euro, tyle samo za potrójne cienie do powiek, a za podkład 4 euro. Na szczególną uwagę zasługuję lakiery i odżywki do paznokci - z olejkiem różanym albo ekstraktem z mango.

Oczywiście wszystkie kosmetyki są naturalne i wegańskie.

Kosmetyki kolorowe Rival de Loop - co znajdziemy w ofercie?

Marka Rival de loop ma jeszcze bogatszą ofertę kosmetyków kolorowych i w jeszcze niższych cenach. Wśród lakierów do paznokci (1,5 euro) znajdziesz całe mnóstwo kolorów i wykończeń m.in. te metaliczne, brokatowe czy matowe.

Nam szczególnie spodobały się bazy pod makijaż z kwasem hialuronowym, kolorowe tusze do rzęs i rozświetlacze - gdyby były w Polsce, z miejsca stały by się hitem.

Marka, ma również swoją młodszą siostrę - markę Rival loves me. Przeglądając jej ofertę trudno nie popaść w zachwyt - furorę robią palety 15 cieni do powiek za 4 euro w kilku wersjach do wyboru, rozświetlacz w kropelkach za 2,5 euro i matowe szminki za niecałe 3 euro. Czekamy aż marka wreszcie pojawi się w Polse!

