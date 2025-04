Kocham kosmetyki i wszystko, co jest z nimi związane. W tym miesiącu już po raz kolejny wybrałam kosmetyki, które warto przetestować, jeżeli nie teraz to może za miesiąc lub za rok. Warto pamiętać o nich w czasie zakupów!

9 kosmetyków, które kochają redaktorki urodowe

Kosmetyki, które warto wypróbować w lipcu

Marka Deborah Milano to dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Od kilku tygodni nie rozstaje się z pudrem w kamieniu tej marki. Matuje i nie tworzy efektu maski. Dla mnie ideał!

Nie wiem jak wy, ale ja mam straszny problem z cieniem pod oczami. Nie wyobrażam sobie codziennego makijażu bez korektora pod oczy. Produkt od Lirene ma bardzo lekką konsystencję, ale bardzo dobrze kryje i rozświetla.

Słyszałyście do czarnej gumie do żucia wybielającej zęby? Właśnie pojawił się w sprzedaży pierwszy na rynku produkt tego typu. Swój kolor i wybielające właściwości zawdzięcza zawartości aktywnego węgla. Co więcej, dzięki pozostałym składnikom aktywnym guma wzmacnia szkliwo, zapobiega powstawaniu próchnicy i hamuje rozwój bakterii.

